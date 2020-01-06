Mehmet Özcan: "Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özcan: 'Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. - Son Dakika Spor

Mehmet Özcan: "Amacım her zaman büyük liglerde oynamak.

7 saat önce

Ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen ve sergilediği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mehmet Özcan:

Ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen ve sergilediği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.


Mehmet Özcan, Avrupa'dan birçok ekibin kendisini yakından takip ettiğinin ve Türkiye'den büyük takımların transfer listesinde yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Sezon başında çok konuşuldu ama şartlar uymadı. Bu, beni biraz kötü etkiledi ama şu an iyiyim. Devre arasında her şey olabilir. Kulübümüzün şartları doğrultusunda gerekirse gitmeye hazırım. Aklımda hiç belirli bir takım olmadı. Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. Şartlar uyarsa ve kulüp de uygun görürse giderim." ifadelerini kullandı.


"Tek amacım takımı ligde tutmak"


Kulübün ekonomik olarak yaşadığı sorunlar ve puan silme cezası nedeniyle sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Mehmet Özcan, şunları kaydetti:


"Geçen sezona da çok sıkıntılı başlamıştık. Genç ve beraber kamp geçirmemiş futbolcular vardı. Bu sezona eksi 9 punla başladık. Bazı maçlarda kırılganlık oldu. Ancak ilk yarıyı iyi kapattık. İki maç kazandığımız zaman üst tarafı yakalıyoruz. Altyapıdan gelen genç kardeşlerimizle daha güzel ve enerjik bir ortam oldu. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Hocamızın desteğiyle iyi bir ortam olacağına inanıyorum. Şu an burada oynuyorum. Tek amacım arkadaşlarımla takımı ligde tutmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum."


"A Milli Takım'a gitmeyi hedefliyorum"


Haziran 2019'da ilk kez Ümit Milli Takım'ın formasını giyen Mehmet Özcan, performansını iyi bir seviyeye çıkararak A Milli Takım'a gitmeyi hedeflediğini aktardı.


Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı maçlar için kadroya davet edilen ancak sadece 1 müsabakada süre alabilen 21 yaşındaki futbolcu, "Ümit Milli Takım'da çok forma şansı bulamadım. Ancak şans geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim. Ardından A Milli Takım'a gitmeyi hedefliyorum. Bunun için Ümit Milli Takım'da kendimi göstermem lazım. Ümit Milli Takım'da 4 maç daha var. Davet gelirse elimden gelenin en iyisini yapıp A Milli Takım için kendimi göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Mehmet Özcan, Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da futbola fırtına arası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor IFAB, UEFA'nın ofsayt önerisini reddetti Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek

Son Dakika Haberleri
19:12 Galatasaray'da Saracchi ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor
19:08 Erol Bulut: İnşallah sakatlık olmadan kampı güzel şekilde atlatırız - Son Dakika Spor
18:56 Başakşehir yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
18:52 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor
18:48 Robert Prosinecki kampa katıldı - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özcan: "Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]