Mehmet Özdilek: "12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: '12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: "12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum"

7 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "12 hafta var. 12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum.

Mehmet Özdilek:

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "12 hafta var. 12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce sakin kalmak çok önemli özellikle bu lige gelen yeni takımlar için kaos ortamı daha da kötüye götürür. Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım" dedi.


Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Özdilek, karşılaşma öncesi bir oyuncularının kadrodan çıkmasının bütün sistemi alt üst ettiğini kaydederek, "Tabi kaybetmek kolay değil. Bu ligde hep söylüyorum her maç çok zor. Maç öncesinde de söylemiştim; bu tür müsabakalar biraz daha ciddiye alınması gereken, biraz daha mücadelenin ön plana çıkarılarak kolaylaştırılacağı bir müsabakaydı. Tabi maç öncesinde bir oyuncumuzun kadrodan çıkması bütün hafta boyunca çalıştığımız bütün sistemi alt üst etti. Onu çok net söyleyeyim. Oyun çok başladığı an itibariyle ilk devre itibariyle rakibin Mensah haricinde bire bir götürdüğü bir top haricinde başka pozisyonu yok. Biz özellikle kenarlara oynayarak, yerden sert ortalarla neticeye gitmeyi düşünmüştük ama ortalarda ve ceza sahası içinde maalesef o bitiriciliği yapamadık. Doğru yerleri tercih edemedik. Şu bir gerçek içerideki maçlarda maalesef bir istikrarı yakalayamadık. Yani benim bulunduğum süreç, evveliyatı maalesef o coşkuyu o heyecanı takım kendi üzerinde hissetmiyor. Bunun birçok nedeni olabilir bilemem tabi" diye konuştu.


"Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım"


Alınan sonuç için çok üzgün olduklarını kaydeden Mehmet Özdilek, her şeye rağmen yola devam edeceklerini belirterek, "Dolayısıyla ligin artık boyu kısaldı. 12 hafta var. 12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce sakin kalmak çok önemli özellikle bu lige gelen yeni takımlar için kaos ortamı daha da kötüye götürür. Onun için sağlıklı ve sakin kalmak Denizlispor'un geleceği için çok daha doğru bir yol haritası olur. Onun için kafayı kaldırıp yola devam etmek lazım. Rakibi tebrik ediyoruz. Bizim içinde tabi önemli bir kayıp oldu. Kendi sahamızdaki bu kayıp ki dışarıda çok başarılı bir Denizlispor içeride maalesef bu başarı çizgisini içeriye taşıyamadı. Sonucunda üzgünüz tabi ki yani" diye konuştu. - DENİZLİ

Mehmet Özdilek, Kayserispor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • horozkentli: git artık git erzurumu düşürdün bizidemi düşürcen defol atık ya ne yüzsüzlük bu kimse seni istemio taraftarı kaçıncı istifa diye bağırışı yeter git atık ya bu nasıl spor ahlakı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım

Son Dakika Haberleri
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 01:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özdilek: "12 haftada birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]