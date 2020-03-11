Mehmet Özdilek BB Erzurumspor'da - Son Dakika
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Mehmet Özdilek BB Erzurumspor'da

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Mehmet Özdilek BB Erzurumspor'da, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.


Denizlispor'la yolları ayrıldı


Ege temsilcisi, Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran ve 22 gol yiyen yeşil-siyahlı ekip, 16 puan elde etti.


Son 7 haftada galibiyet yok


Özdilek'le ilk 4 haftada 3 puanda kaldıktan sonra yenilmediği 4 müsabakada 10 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 15. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından istediği sonuçları alamadı.


Süper Lig'de galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Ege temsilcisi, Özdilek yönetiminde çıktığı ilk 8 müsabakada 13 puan elde etmesine rağmen, sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.


Yücel İldiz'le ilk 7 haftada 1,14 puan ortalamasına ulaşan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 15 maçta ise 1,07 puan ortalaması yakaladı.


24 futbolcuya şans verdi


Yukatel Denizlispor'da 24 farklı ismi oynatan Mehmet Özdilek, kaleci Adam Stackhowiak'a 15, Radoslaw Murawski'ye ise 14 maçta doksanar dakika şans verdi. Özdilek döneminde atılan 15 golde 8 futbolcunun imzası bulunuyor.


Bu süreçte yeşil-siyahlı ekipte Oscar Estupinan 4, Hugo Rodallega 3, Radoslaw Murawski ile Hadi Sacko 2, Mustafa Yumlu, Modou Barrow, Olcay Şahan ve Muhammet Özkal ise birer gol kaydetti.


Herkes Arda Turan hakkında konuştu, O evinin kapılarını DHA'ya açtı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Arda Turan; özel yaşamını, Şenol Güneş, Fatih Terim, Falcao, Burak Yılmaz, Süleyman Seba, Aziz Yıldırım ve birçok ünlü isim hakkındaki görüşleri ve anılarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Arda Turan'ın oğlu Hamza ile top oynarken görüntüleri de ilk kez ekranlara yansıdı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:47 
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