Mehmet Özdilek: "Beşiktaş Maçı Kolay Olmayacak"

Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kendileri açısında kolay bir maç olmayacağını söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kendileri açısında kolay bir maç olmayacağını söyledi.



BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendiren Özdilek, ligde herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu ifade ederek, "Bu ligin önemli bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş bu ligin iyi takımlarından birisi. İkinci yarıya da galibiyetle başladılar. Bizim açımızdan kolay bir maç olmayacak. Artık bu ligde herkes herkesi yenebiliyor, dolayısıyla bizim amacımızdan orada istediğimiz elimizden gelenin en iyisini yapabilmek. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız ama biz de içeride de dışarıda da oyun anlamında pek mantalite gösteren bir takım değiliz. Her rakibe ciddiyet ve saygınlık gösteriyoruz. Aynısını da rakiplerimizden görüyoruz. Oyun anlamında pek sıkıntımız yok, sadece noktayı koymakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.



"En az 2 oyuncu daha transfer edeceğiz"



Transferler hakkında da konuşan Özdilek, kadroya en az 2 oyuncu daha katacaklarını belirterek, "Belki bugün ya da yarın 1-2 oyuncu daha takımımıza katılabilir. Onlarla ilgili yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor. 2. haftadayız, gönül isterdi ki bu arkadaşlarla ocak ayının ilk haftaları başlasaydık. Transfer dönemini çok iyi kurgulayamadık. Oyuncu transferlerinde çok geç kaldık ama bunun birçok nedeni var. Bu yüzden geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Bizim 16 tane final maçımız var" şeklinde konuştu.



"Özer Hurmacı'ya gerekli yaptırımlar uygulanacak"



Atiker Konyaspor maçının devre arasında stadı terk eden Özer Hurmacı'ya gerekli yaptırımların uygulanacağını açıklayan Özdilek, "Burada bizim için en önemli olan takım, bireysel oyuncu değil. Hiçbir futbolcunun tavrını takımın tavrının üzerinde görme şansım yok. Bu yüzden Özer ile ilgili kesin olarak bir yaptırım yapacağız. 1-2 içerisinde görürsünüz" ifadelerini kullandı.



Lokman Gör: "En kötü 1 puan alıp önümüze ışıkla bakmak istiyoruz"



BB Erzurumspor'un tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör, Beşiktaş maçından en az 1 puan almak istediklerini ifade ederek, "Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Tabi geçen hafta geride kaldı. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var, zor bir deplasman olacak. Biz bu sezon büyük maçları iyi oynadık, oraya da kazanmaya gideceğiz. İyi çalışıyoruz, en kötü 1 puan alıp önümüze ışıkla bakmak istiyoruz. Biz bu ligde kalıcı olacağız, benim bundan hiç şüphem yok. Gerçekten bu şehrin, bu taraftarın bize inancı yüzde yüz. Şartlar ne olursa olsun 34. haftanın sonunda bu ligde kalacağız. İlk seneler her zaman zordur. Biz bu yıl başaracağız ve kalıcı bir takım olacağız. Hava şartları gerçekten çok zor. Zemin buz tutuyor, korkuyoruz bazen pozisyon almaktan. Bu durum çok zor ama bu bahane değil, karşı taraf da sonuçta buzun üzerinde oynuyor" dedi.



Yapılan basın toplantısının ardından BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenmanda yeni transferler Serkan Kurtuluş ve Kristian Fardal Opseth de yer aldı. - ERZURUM

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