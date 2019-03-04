Son Dakika Haberleri: Mehmet Özdilek: Beşiktaş'tan Bana Gelen Bir Teklif Yok

Mehmet Özdilek: Beşiktaş'tan Bana Gelen Bir Teklif Yok

50 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek, "BB Erzurumspor ile medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık.

Mehmet Özdilek: Beşiktaş'tan Bana Gelen Bir Teklif Yok, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek, "BB Erzurumspor ile medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. Beşiktaş'tan bana gelen bir teklif yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın ardından DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mehmet Özdilek, "Herhangi bir sorun yaşamadan, medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. İki taraf için de hayırlısı olan buydu" dedi.

Şenol Güneş'in milli takıma gidecek olmasından dolayı Beşiktaş'ın teknik direktör arayışlarına başlaması ve siyah beyazlı kulüple adının geçmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Mehmet Özdilek, "Şu an öyle bir şey yok. Bana Beşiktaş'tan gelen herhangi bir teklif yok. Ben dinlenme sürecine geçiyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilinmez" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINDA GELDİ, GALATASARAY MAÇIYLA GİTTİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ligin 7'nci haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesinde anlaşan ve bu maçı tribünden takip eden Mehmet Özdilek, Erzurum ekibindeki görevine Aytemiz Alanyaspor maçıyla başladı. Görev yaptığı süre boyunca BB Erzurumspor ile ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden deneyimli çalıştırıcı, dün Galatasaray ile oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan müsabakanın ardından yönetimle yaptığı görüşme sonrası karşılıklı anlaşmayla görevini sonlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

Galatasaray, Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Mehmet Özdilek, Spor
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