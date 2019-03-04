Mehmet Özdilek: Beşiktaş'tan Bana Gelen Bir Teklif Yok

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı

Roma, Devre Arasında Alamadığı Domagoj Vida İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak