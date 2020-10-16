Mehmet Özdilek: "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz"

16.10.2020 00:58
Mehmet Özdilek:

Süper Lig'in ilk 4 haftasında iyi bir performans sergileyerek milli araya girdiklerini söyleyen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında iyi bir performans sergileyerek milli araya girdiklerini söyleyen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı A. Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Mavi-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek de idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdilek: "Ritim yakalamıştık"

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Özdilek, "Milli maçlardan sonra tekrar hafta sonu itibariyle ligler başlayacak. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda bir hazırlık maçı da oynadık. İyi bir hazırlık maçı oldu. Hafta sonu deplasmanda Hatayspor'a karşı oynayacağız. Bizim gibi lige yeni çıkan bir ekip. Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Fernolle döndü, Novikovas yarın öğleden sonra Erzurum'da olacak. 7 günde 3 üst düzey maç oynadı. Sakatlanmadan dönmeleri sevindirici. Petrus büyük bir ihtimalle bu hafta bizimle olmayacak. Kaan'ın adalesinde bir sakatlığı var, durumuna bakacağız. Dönüşler zor olabiliyor. Ritim yakalamıştık. Son süreçte Ricardo katıldı, Leo katıldı. Doğru bir süreç geçirdik. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Ricardo oynamaya hazır"

Mehmet Özdilek, Sadiku'yla ilgili sorulan bir soruyu, "Hazırlık maçında oynattık. Hala sıkıntıları var. Fiziksel sıkıntılarının yanı sıra diziyle ilgili sorunu var. Geri dönmek istiyor. Donald hastalık geçirmişti. İyiye gidiyor. 40 haftalık periyotta önümüzdeki ay kupa maçlarının da başlamasıyla çarşamba - pazar zorlu bir süreç başlayacak. Ricardo kendi takımıyla antrenmanlıydı. Geldiği günle bugün arasında üzerine koyarak devam ediyor. Hazırlık maçında gördük. İyi sinyaller verdi. Amacımız sakatlamadan bu süreci atlatabilmek. Bugün itibariyle oynamaya hazır gibi duruyor. Sissoco önemli bir futbolcu. Geçen seneyle bu sene arasında çok büyük fark var. Oynadığı hazırlık maçında iyi bir görüntü verdi. Takımı kişilere değil takım oyununa uygun bir hale getirmek arzusundayız" cümleleriyle cevapladı.

4 haftalık süreçte belli bir ritim yakaladıklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Bu ritmi sürdürmek en büyük arzumuz. Dönüşler zaman zaman sıkıntı yaşatabiliyor. Bunu minimize etmek istiyoruz. Hatay'a giderken tek amacımız kazanmak olacak. Kolay maç olmayacak. Hem bizim adımıza hem de rakip adına" şeklinde konuştu.

"Locası olmayan stadyumlar için eşitsizlik olacak"

Stadyumların ufak ufak seyirciye açılması için hazırlıklar yapıldığını da hatırlatan 54 yaşındaki Özdilek, locası bulunan statlara futbolseverlerin alınmasıyla alakalı da, "Locaların olmaması handikap. Bunun kararını biz veremeyiz. Eşitsizlik söz konusu. Belli bir süre sonra localardan statlara döneceğiz. Yavaş yavaş stadyumlara seyircinin alınması özlenen bir tablo. Avrupa liglerinde, milli maçlarda gördük. Yüzde 30 seyirci alınıyor. Yüzde 10-15 seyircili futbola dönmek an büyük hayalimiz. İç saha avantajı önemli. Seyircinin takım üzerindeki etkisi bizim için çok önemli. Çok uzun bir süreç kaldığını düşünmüyorum" dedi. - ERZURUM

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor         
22:30
S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak         
20:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 01:30:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özdilek: "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei