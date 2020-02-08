Mehmet Özdilek: "Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: "Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli"

6 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda alınan bir puanın şu anki lig ortamında çok kıymetli olduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek:

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda alınan bir puanın şu anki lig ortamında çok kıymetli olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına oyuncularını kutlayarak başlayan Mehmet Özdilek, "Deplasmanda alınan bir puan bugünkü lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu, pozisyonunu düşünürsek her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Tabii bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli" dedi.


"Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız"


İlk devre maçı bitirebileceklerini ifade eden Teknik Direktör Özdilek, "İki tane çok net pozisyonumuz var. Rakibin ilk devrede pozisyonu yoktu. Oyunun zaman zaman çok daralacağını düşünüyorduk. Çünkü Konyaspor kompakt oynayan bir takım. Buna hızlı hücumlarla karşılık vermeye çalıştık. Bunda ilk yarı çok başarılıydık. İstediğimiz gibi gitti, yakaladık da. İkinci yarı itibariyle genel anlamda Konyaspor topa biraz daha sahip oldu. Bizim ikinci yarı itibarıyla çıkışlarda tercihlerimiz çok sağlıklı değildi. Yanlış tercih yaptık ya da topu biraz hızlı attık. Dolayısıyla Konyaspor'dan baskı yedik. Pozisyon verdik, seken toplarda verdik. Skubic ile çok net bir pozisyon yakaladılar. O gol olsa belki farkı olabilirdi. Genel itibarıyla baktığımız zaman sıkışan bir oyun, başladığı gibi biten bir oyun oldu. Bizim adımıza evet gol yemeden bitirmek önemliydi. Geçen hafta beraberlik, bu hafta deplasmanda beraberlik. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta kazanarak yola biraz daha güvenli bakmak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar
Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özdilek: "Bizim için deplasmanda alınan bir puan çok kıymetli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]