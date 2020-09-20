Mehmet Özdilek: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler var" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler var"

Süper Lig'in 2. haftasında öne geçtiği mücadelede sahasında Sivasspor'a mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "İyi oynayarak kaybetmek çok üzücü. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var" dedi.

Mehmet Özdilek:

Süper Lig'in 2. haftasında öne geçtiği mücadelede sahasında Sivasspor'a mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "İyi oynayarak kaybetmek çok üzücü. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var" dedi.

Süper Lig'e galibiyetle başlayan ancak sahasında oynadığı mücadelede öne geçmesine karşın Sivasspor'a 2-1 kaybeden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. İkinci yarıda iptal edilen gol nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Özdilek, "Bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyunun hakkı kazanmamız gereken bir müsabaka şeklindeydi ve başından sonuna kadar da bu şekilde gitti. Son 10 dakikayı bir kenara ayırıyorum. Aslında rakibin oynama alışkanlığı yüksek olduğu, ligin iyi takımlarından biri olduğunu biliyorduk. Buna göre planlarımızı yaptık. Her şey istediğimiz gibi geçti. Orta sahaya güçlü dirençli çıkarak rakibin çıkışlarda sıkıntı yaşayacağını düşündük. Her şey planladığımız gibi gitti. Gol iptal edildi. Niye iptal edildi bilmiyorum. Bu ligde golü bulduktan sonra ikinci bölgede iyi oynamanız gerekir. Rakibin direkten dönen bir topu ve iki golü var. Duran toplar önemli unsur. Yediğimiz ilk golde pozisyon paylaşımını çok iyi yapamadık. Öndeki oyuncu doğru yerde olsa, vurdurma şansı yok. 1-1'lik skoru tutmalıydık. Bunu yapamadık. 2'inci golde de savunma oyuncuları geriye çok kaçtı, normalde dışarıda bunu bitirmeleri gerekiyordu. Reel olarak baktığımızda hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. İyi oynayarak kaybettik. Bu çok üzücü. Bu takım iyi bir takım. Daha güçlü olacak. Bundan hiç şüphem yok. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Onların gelmesiyle daha opsiyonel bir takım olacağız. Maçtan sonra da oyuncularımı tebrik ettim. Geçen haftaya karşı çok iyi bir aşama kaydettiğimiz ortaya çıktı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Buradan çıkaracağımız dersler var. Hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

(Özge Bozo/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Bu maçtan çıkaracağımız dersler var' - Son Dakika Spor

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