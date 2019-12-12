Mehmet Özdilek: Deplasmandaki iyi çizgimizi devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: Deplasmandaki iyi çizgimizi devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: Deplasmandaki iyi çizgimizi devam ettirmek istiyoruz

6 saat önce

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade ederek, "Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz.

Mehmet Özdilek: Deplasmandaki iyi çizgimizi devam ettirmek istiyoruz, System.String[]

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade ederek, "Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen çalışmaya sakatlığı devam eden Sapunaru katılmadı. Antrenman öncesinde yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DEPLASMANDAKİ İYİ ÇİZGİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Özdilek, ilk devrenin bitimine son 3 maç kaldığını, bu hafta birlikte oynama alışkanlığı yüksek olan bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyledi. "Kendimizi geliştirerek, skorlarla bütünleştirerek devam eden bir yönümüz var" diyen Mehmet Özdilek, "Puan veya puanlar almak için Trabzon'a gideceğiz. Deplasmanda iyi bir çizgimiz var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyede. Rakipten çok, bizim yapacaklarımız belirleyici unsur olacak. Sahada pozitif futbol oynamaya çalışan bir ekiple karşılaşacağız. Güçlü oldukları ve zafiyet gösterdikleri yanları var. Önlemlerimizi ve planlarımızı bunlara göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan genel görüntüler

Futbolcuların koşu yapması

Futbolcuların dayanıklılık antrenmanından görüntüler

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in açıklamaları


Mehmet Özdilek, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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