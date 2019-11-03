Mehmet Özdilek destek istedi

Denizlispor Süper Lig'in 10. haftasında evinde ağırladığı Sivasspor'a 2-0 ile boyun eğdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyerek maçı değerlendiren Mehmet Özdilek, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurguladı. Taraftarların takıma olan tepkisine de değinen Mehmet Özdilek, "Belki uzun zamandır oynama alışkanlığı iyi olan takımlardan birisine karşı oynadık. Sivasspor bu anlamda uzun zamandır birlikte oynama alışkanlığı olan bir takım, biz ise yeni kurulmuş, yeni yeni gelişmeye çalışan bir takım konumundayız. Tabii iç saha maçları çok önemli, kaybetmemek çok önemli ki özellikle bizim sezon başı itibari ile bakıldı zaman içeride çok kazanan bir çizgimiz yok. Özellikle bunu bugün değiştirme adına bütün çalışmalarımız bu yöndeydi. Bunda çok başarılı olamadık, özellikle oyunun gidişatı aslında çok doğru giderken kornere çıkan bir topun adam paylaşımı, hocayla konuşma adına bir anlık pozisyon dalgınlığı oldu. Orada çok basit bir hata yaptık, bireysel hata, akabinde golü yedik. Daha sonra yine oyunun içine müdahil olduk onu söyleyebilirim ama tabi iç sahada kazanamamanın getirdiği bir baskı var mı, var oyuncuların üzerinde tabi buna birde seyircinin çok takımı desteklememesi, oyuncular bu anlamda biraz daha geriye ittiğini düşünüyorum. 10. haftada, on ikinci sırada olan bir takımın oyuncuları, taraftara ihtiyacı vardı, taraftarlarında oyuncuları destekleme anlamında ihtiyacı var. Bu lig çok uzun bir maraton 24 hafta var. Onun için bu takım taraftarsız çok fazla mesafe kat edemez taraftarda o anlamda takımını desteklemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.



"Hugo'nun 3 haftadır olmaması bizi etkiliyor mu? Etkiliyor"



Açıklamasında sakat ve eksik oyuncuların yokluğuna da değinen Mehmet Özdilek şunları söyledi:



"Bugünkü iç sahada maalesef konu oyunun, büyük bir bölümünü göremedik. Buda tabi oyuncular anlamında, oyuncuları da ciddi derecede baskı oluşturdu. Doğru şeyleri yapamadılar, ama tabi bunun yanında şunu da eklemek lazım, 3 tane çok önemli oyuncumuz yok yani, kaptan Sapunaru'nun olmayışı defansta ciddi bugün bu sıkıntıyı yaşadık. Rodallega geçen hafta Oscar sakatlanması, Hugo'nun 3 haftadır olmaması bizi etkiliyor mu? Etkiliyor, onlar çünkü çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Onlarında dönüşü ile birlikte ümit ediyorum ki, daha iyi olacağız ama en önemli şey burada 'seyircinin takımı desteklemesi ve ona sahip çıkması' bence bu gidişat yolunda çok önemli, belirleyici olacak."