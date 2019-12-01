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Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Direkt rakibimizi evinde yenmek önemli bir başarı' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: "Direkt rakibimizi evinde yenmek önemli bir başarı"

6 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Direkt rakibimizi evinde yenmek bizim için önemli bir başarı" dedi.

Mehmet Özdilek:

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Direkt rakibimizi evinde yenmek bizim için önemli bir başarı" dedi.


Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir deplasmanda 2-1 galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Özdilek, "Önemli bir galibiyet aldık. Deplasmanda rakip direkt rakip olarak gördüğümüz bir takımı yendik. Rakibimiz zaman zaman 4'lü zaman zaman da 4'lü savunma ile mücadele ediyor. Bu hafta da bize karşı 3'lü oynadılar. Biz de oyunun ilk devresinde biraz bocaladık. Özellikle orta saha ve defans arasında sıkıntı yaşadık. Sonrasında biz de orta sahada 3'lüye döndük. Üçlüye dönünce oyun biraz daha bize döndü. İlk yarıda her iki taraf içinde kontrollü bir oyundu. İkinci yarı itibariyle ise ligin en fazla gol yiyen takımlarından birinin Gaziantep olduğunu çok net biliyorduk. Arkaya atılan bir toptan gol yedik ama sonrasında oyuna dahil olduk. Oyun kontrolünü bulduktan sonra akabinde hemen golü bulmamız bizi rahatlattı. Deplasman özellikle öndeki oyuncularımızın sprinter olması bizim için avantajlı oldu. Attığımız gol de bunu destekleyen bir goldü. Sonuç olarak baktığımızda direkt rakip olarak gördüğümüz bir takımı mağlup etmek önemli. Bugün itibariyle hem rakibimizin üstüne çıktık hem de moral kazandık. Ama Lig bitmedi devam ediyor. Daha 4 maçımız var İlk yarıda. Oyuncularım bugün müthişti hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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