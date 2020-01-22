Mehmet Özdilek en az 3 transfer istiyor

Özdilek, oyunculardan Hugo Rodallega ve Muhammet Özkal ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'a karşı zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Özdilek, takımlarının kamuoyunda takdir edilen bir oyun sergilediğini aktardı.



Ciddi eksiklerinin bulunmasına rağmen sahada ne yapması gerektiğini bilen, kazanma arzusunu sahaya yansıtan bir takım görüntüsü oluşturmaya çalıştıklarını belirten Özdilek, yarınki maça pazar günü oynayacakları lig karşılaşmasını da düşünerek karma bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.



Özdilek, şöyle konuştu:



"Devre arası itibarıyla takıma çok fazla oyuncuyu katamadık. Çok az zaman kalmasına rağmen oyuncu kadromuzu genişletmemiz lazım. En az 2-3 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekir. Genç oyuncularla bu maça çıkıp tolere etmek istiyoruz. Trabzon maçını sağlıklı geçirip pazar günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Bugün itibarıyla belli olacak 1 ya da 2 oyuncumuzun bünyemize katılmasıyla kadromuzun biraz daha genişleyeceğine inanıyoruz. Hafta sonuna kadar stoperde oynayan birini de bünyemize katmayı düşünüyoruz."



"Transferde geç kaldık"



Özdilek, önlerindeki zorlu süreci az hasarla atlatarak ileriye rahat bir şekilde bakmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Transfer konusunda çok geç kaldığımızı yönetime söylüyorum. Devre arası transferler çok zordur ve kampa katılması çok kıymetlidir. Biz maalesef bunu yapamadık. Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı ve arkadaşlarını tanıması 3-4 haftayı buluyor. Bu şekilde gelen transferlerden bu haftalarda faydalanamıyorsunuz. Çok az süre kalmasına rağmen transfer konusunda yoğun mesai harcanıyor. İlk devre bitmeden bizim eksiklerimiz belliydi. Mevcut oyuncu profiline biraz daha değer katma ve yukarı çekme adına bunu yapamadık ilk yarı arasında."



Hugo Rodallega ise konuşmasında Trabzonspor'un önceki maçta elde ettiği 2-0'lık skordan dolayı sahaya avantajlı olarak çıkacağını ancak bu sonucu tersine çevirebilecek kalitede olduklarını ifade etti.



Transferinin ardından çıktığı Galatasaray maçında ilk golünü atan Muhammet Özkal ise Denizli'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İki haftalık süreçte takıma iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Mustafa ağabey sakatlandıktan sonra sahaya girip topla buluştuktan sonra golü atmak çok güzeldi. Bu sene için oynayabildiğim kadar oynayacağım ve sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.



Hazırlıklar tamamlandı



Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma, taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.



Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ve rahatsızlığı bulunan Modou Barrow ile Ismail Aissati, antrenmana katılmadı.



Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımla çalıştı.



