Mehmet Özdilek: "Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor"

- Mehmet Özdilek: "Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor" Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Erzurum şehri ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor.

- Mehmet Özdilek: "Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor"

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ANKARA - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Erzurum şehri ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah onlara bu mutluluğu yaşatırız" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımından genel olarak memnun olduğunu vurgulayan Özdilek, "3 puanla başlamak önemliydi. Bugün rakibimiz de kazanma odaklıydı fakat rakipten çok bizim sahada yapacaklarımız anlam ifade ediyordu. Maçın başından sonuna kadar sahada daha fazla topa sahip olan, daha fazla üretmeye çalışan ve bunu 3 golle bütünleştiren bir Erzurumspor vardı. Maçı daha erken koparabilirdik, çok net pozisyonlarımız vardı. Bugün en önemli şey iyi oyunun yanında farklı galibiyet. Uzun zamandır deplasmanda çok başarılı olduğumuz da söylenemez. Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok büyük anlam kazanıyor. Bugün yukarıdaki Hatay'a biraz daha baskı uygulayacağız ve onları biraz daha tehdit edeceğiz. Arkamızda rakiplerimiz var, biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızda ne olduğu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bugün kazandık, mutluyuz, sevineceğiz ama yarın itibariyle yeni bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Yarın itibariyle bu maça odaklanacağız. Umarım bu iştah, coşku, kazanma arzusu, hedef doğrultusunda güçlü adımlarla gelen bir Erzurumspor var. Bu şehir ve çocuklar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah onlara bu mutluluğu yaşatırız" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Erzurum şehri şampiyonluğu hak ediyor' - Son Dakika Spor
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