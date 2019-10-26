Son Dakika Haberleri: Mehmet Özdilek: "Fenerbahçe karşısında ikinci yarı oynanan oyun..."
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Fenerbahçe karşısında ikinci yarı oynanan oyun...'

Mehmet Özdilek: "Fenerbahçe karşısında ikinci yarı oynanan oyun..."

1 saat önce

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Halis Özkahya görev alacak.

Mehmet Özdilek:

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Halis Özkahya görev alacak.


Konuk yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega görev alamayacak.


Milli maç arasında teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen ve ilk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden deneyimli çalıştırıcı Mehmet Özdilek, Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inandığını ifade etti.


Özdilek, "Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beni memnun etmişti. Hafta içinde iyi hazırlandık. Gençlerbirliği geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenip dikkatleri üzerine çekti. Kolay maç yok" yorumunu yaptı.


Denizlispor'un muhtemel on biri: Stackhowiak - Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan


Mehmet Özdilek, Halis Özkahya, Fenerbahçe, Eryaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:54 
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