Mehmet Özdilek: 'Galatasaray'dan puan almak istiyorduk' - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Galatasaray'dan puan almak istiyorduk' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: 'Galatasaray'dan puan almak istiyorduk'

38 dakika önce

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında görüşlerini aktaran Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ligde de Galatasaray ile deplasmanda üst üste karşılaşmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Mehmet Özdilek: 'Galatasaray'dan puan almak istiyorduk', System.String[]

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında görüşlerini aktaran Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ligde de Galatasaray ile deplasmanda üst üste karşılaşmanın kolay olmadığını dile getirdi.


Galatasaray ile seyir zevki ve mücadele gücü yüksek bir maç yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:


"Maç öncesi yaptığımız analizde Galatasaray'ın kenarlardan etkili geldiğini biliyorduk. Bununla ilgili bayağı çalıştık ama yediğimiz gol kanat ortasından geldi. Oyun çok rölantide giderken 1-0 mağlup duruma düştük. Tekrar oyuna müdahil olduk. İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma, '1-0 devam etsin' dedim. Gol potansiyeli yüksek bir takımız. Her takıma gol atacak potansiyelimiz var. İkinci yarının 10'uncu, 15'inci dakikasında golü yiyince kolay değil geri gelmek ama oyunu hiç bırakmadık. Galatasaray takımının 15 golün 13'ünü son yarım saatte yediğini düşünürsek... Son yarım saatte zorluk çıkaracağımızı biliyorduk. Duran toplardan da sıkıntıları vardı. Golü de öyle bulduk. Son yarım saatte beraberliği sağlayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik. Takımımın oynadığı oyundan son derece memnunum. Buradan en azından puanla dönmek istiyorduk ama başaramadık. Önümüze bakacağız."


Türkiye Kupası, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:22 
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