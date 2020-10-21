Mehmet Özdilek: "Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz"

21.10.2020 12:56

- Mehmet Özdilek: "Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Galatasaray son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray'ı yenerek yola devam etmek istediklerini...

- Mehmet Özdilek: "Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

"Galatasaray son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray'ı yenerek yola devam etmek istediklerini belirterek, "Galatasaray son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla biz de bu hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek" dedi.

BB Erzurumspor, cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı yenerek yola devam etmek istediklerini belirten Mehmet Özdilek, "Milli ara sonrası maç oynayarak geri dönüş yapamadık. Rakip oyuncuların Covid-19'a yakalanması neticesinde maç iptal oldu. Takımlar için milli ara sonrası lige başlamak zordur. Geçen hafta birçok takımda bunu gördük. Biz de kendi aramızda oynayarak bu haftayı değerlendirdik" diye konuştu.

"Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Bu hafta ligin önemli ekiplerinden Galatasaray ile karşılaşacaklarını vurgulayan Özdilek, "Galatasaray da son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla biz de bu hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Oynadığımız 4 haftalık periyotta saha içerisindeki oyun anlayışımız, iştahımızı ve coşkumuzu bu hafta üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Her iki takım açısından da kolay bir maç değil. Ufak tefek eksiklerimiz var. Kaan, Oltan ve Ömer bu hafta olmayacaklar. Bunlar dışında Donald'ın küçük bir sıkıntısı var ona da bakacağız. Saydığım isimler haricinde bu maça takım olarak hazırız. Her zaman söylüyorum hedefimize yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama asla geri adım atmayacağız. Bu mücadelenin içerisinde güçlü bir Erzurumspor olması için başından sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. Takımdaki oyuncuların moral ve fizik açısından durumları çok iyi gidiyor. Oyuncularıma olan güvenimden hiçbir zaman geri adım atmadım. Cumartesi günü futbol izleme zevkinin yüksek olacağı bir maç olacak. Bizim amacımız kazanarak yolumuza devam etmek" şeklinde konuştu.

"Virüse yakalanan takımlara acil şifalar diliyorum"

Korona virüse karşı yüksek tedbirler alındığını da söyleyen Özdilek, "Mümkün olduğu kadar giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Doğal olarak oyuncular evlerine gittikleri için dışarıdaki temasları bu hastalığı belli bir seviye aramızda tutuyor gibi görünüyor. Belli periyotlarda oyuncularla birebir görüşüyoruz. Olayın ciddiyetini kendileri de biliyorlar. Birçok arkadaşımızın bu hastalığı geçirdiğini düşünüyorum ama biz tedbirleri en yüksek seviyede tutuyoruz. Birçok takım, hoca ve oyuncu da bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Onların hepsine acil şifalar diliyorum. İptal edilen maçlar var ve çok yoğun da bir periyot var. İptal edilen maçlar hangi ara oynanacak bilmiyorum ama bize verilen tarihlerde oynamaya çalışıyoruz. Tabi ki insan sağlığı her şeyin önünde, bu yüzden beklememiz gerekiyorsa bekleriz" diye konuştu.

Sakat oyuncuları da aralarına katarak herkesten verim almak istediğini kaydeden Özdilek, "Sadiku bu durumu çalışarak aşacak. Diz sakatlıkları oyuncular için zor bir süreçtir. Takıma katıldıktan sonra 1 ay boyunca takımdan ayrı çalışmak ve takıma katılıp o ritmi yakalamak biraz zaman ister. Artık çok yoğun bir tempoyla çalışmalara başlayacağız. Bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Sakat olan oyuncularımızı da toparlayarak yola devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
Mehmet Özdilek: Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özdilek: "Galatasaray'ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei