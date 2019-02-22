Mehmet Özdilek: "Galibiyete Daha Fazla İhtiyacı Olan Taraf Biziz "

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Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti

Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile Görüştüm

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Lille Teknik Direktörü Galtier: Zeki, Kendisini Geliştirmek İçin Gayret Eden Bir Oyuncu