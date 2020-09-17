Mehmet Özdilek: Geleceğe güvenle başlamak için galibiyet önemliydi - Son Dakika

Mehmet Özdilek: Geleceğe güvenle başlamak için galibiyet önemliydi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek: Geleceğe güvenle başlamak için galibiyet önemliydi, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi. Ankara deplasmanındaki galibiyetin geleceğe güvenle bakma adına önemli olduğunu belirten Özdilek, "İyi başladığımız ligi sağlıklı devam ettirmek istiyoruz" dedi. Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek B.B Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor. Sakatlıkları devam eden Rashad Muhammed ve Murat Uçar ile yeni transfer Sadiku antrenmanda yer almazken, Mitchell Donald çalışmalara başladı. Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ligin ilk haftasında deplasmanda kazandıkları 3 puanın kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Mehmet Özdilek, "Başlangıçlar zordur, bunun bilincindeydik. Çok da hazır değildik, eksiğimiz vardı. Sakat olanlar, hastalıktan dolayı aramızda olmayanlar, bunun yanında geç katılanlar vardı. Bu zorluklarla deplasmana gittik. Oyunun genelinde çok fazla teslim olmadan, oyuna hükmetmeye çalışan yapımız vardı. Zaman zaman rakibe pozisyon verdik, deplasmanda girilmesi kadar önemli olan fazla pozisyona girdik. Maç 2-1 sona erdi. Daha fazla da atabilirdik. Son vuruşlarda becerikli değildik. Önemli olan lige galibiyetle başlamaktı. Bu galibiyet bizim için geleceğe güvenle bakma adına önemli" diye konuştu. "SEYİRCİ AVANTAJI DA GİTTİ"

Maçların seyircisiz olmasıyla birlikte iç sahada bu avantajların da kaybedildiğine dikkat çeken Özdilek, "Kolay bir maç olmayacak. Bakıldığı zaman Sadiku sakat. Rashad Muhammed, Murat'ın sakatlığı devam ediyor. Donald 2 günden beri bizimle çalışıyor, fiziksel hazır olma şansı yok. Mina, 5-6 gündür bizimle. Reel olarak eksiklerimiz var. Amacım bunları bahane olarak sunmak değil. Takım olarak mücadelenin içinde, oyna coşkusu, arzusuyla sahada bir 11 olacak. Amacımız çok fazla dalgalanma yaşamadan, ne yaptığını bilen, bu ligi oynamaya çalışan bir takım olmak. Galibiyetle başladık mutluyuz. Lig zor bir maraton. İç saha avantajı kalmadı. Her sahada her takıma karşı oynayabilirsiniz. Seyirci avantajı da gitti. Biz iyi başladığımız ligi sağlıklı devam ettirmek istiyoruz? ifadelerini kullandı.


- Erzurum

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Sivasspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: Geleceğe güvenle başlamak için galibiyet önemliydi - Son Dakika Spor

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