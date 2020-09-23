Mehmet Özdilek: "İki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "İki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar"

- Mehmet Özdilek: "İki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Forvet ve kaleci transferi yapacağız" "Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen bir Erzurumspor var" "Bu çocuklara güvenin hak ettiğimiz başarıyı kazanacağız" BB Erzurumspor...

- Mehmet Özdilek: "İki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

"Forvet ve kaleci transferi yapacağız"

"Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen bir Erzurumspor var"

"Bu çocuklara güvenin hak ettiğimiz başarıyı kazanacağız"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Pozisyon bulmakta ve gol atmakta sorun yaşamadıklarını belirten Özdilek, "Oyun içinde pozisyon yakalamakta ve gol atmakta sıkıntımız yok. Biz iki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar" dedi.

Hafta sonu Kayserispor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da hazırlıklar devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. BB Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen bir Erzurumspor var"

Maç içerisinde yapılan anlık hataların her şeyi değiştirebildiğini belirten BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "İlk olarak yarın Avrupa'da mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Geçen hafta kendi evimizde kaybettik. İyi oyunla kaybettiğimiz için bu durum bizi biraz üzdü. Çalışmalarımıza devam edeceğiz diğer takımlarda olduğu gibi bizde yüzde yüz hazır değiliz. İlk haftaya göre çok geliştiğimiz noktalarımız da var. Yediğimiz ilk gol duran top golü biz bu pozisyonlara çok çalışan bir takımız ama maç içerisinde yapılan anlık hatalar her şeyi değiştirebiliyor. İkinci golde de bireysel hatalarımız oldu bunların hepsini düzeltmek için çalışacağız. 90 dakikaya baktığımızda bu ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık ama rakibe çok fazla alan vermeden pozisyon vermeden oynadığımız bir maçtı. Çok uzun bir periyot olacak. Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen bir Erzurumspor var. Hala antrenman eksikliği olan ve hastalığın etkisi devam eden futbolcularımız var. Yakında hepsini takım için değerlendirmeye başlayacağız" dedi.

"Forvet ve kaleci transferi yapacağız"

Eksik olan bölgeler için transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Özdilek, "Artık iç saha dış saha avantajı kalmadı. Bunu oynanan maçlarda da görüyoruz. Geçen seneki takımını koruyan ve üzerinde takviye yapan Kayserispor'la oynayacağız amacımız 3 puan alıp geri dönmek. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir forvet ve kaleci alacağız. Kanatlar içinde transfer çalışmalarımız var. Bu bölgeleri tamamladıktan sonra geri kalan mevkilere de ekleme yapabiliriz. Ayın 5'ine kadar vaktimiz var. Bu hafta içi bu sorunları çözmüş oluruz diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Pozisyon sıkıntımız yok 5 gol attık 2 golümüzü saymadılar"

Hakemlerin verdiği kararlara da saygı duyduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun içerisinde hakemlerin verdiği kararlara saygı duyuyorum. Lehine veya aleyhine karar olsa da saygı duyuyorum. Novikovas'ın attığı golde 70 metrelik bir koşu var. Oyun akışına göre futbolcunun orada elle müdahale etmemesi imkansızdır vücut müdahalesi kullanması çok normal. Yeni kurallara göre böyleymiş biz saygı duyuyoruz. Obertan'ın pozisyonunu ilk baktığımızda anlayamadık içeriden izleyince penaltı olduğunu gördük. Bunların dışında gol atmada sıkıntı yaşamıyoruz 5 gol attık 2 golümüzü saymadılar 3 golü verdiler. Ofansif anlamda yeni katılacak arkadaşlarımızla beraber her maç gol atabilir hale geleceğiz. Hakemlere inanmak zorundayız bu lig uzun bir maraton" diye konuştu.

"Oyuncularımın performansından çok memnunum"

Oyuncularının her geçen gün kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Özdilek, "Geçişlerimizde sıkıntı yok. İleride Rashad ile oynamaya çalışıyoruz. Onun mücadelesine saygı duyuyorum ama bazen yeterli olmuyor. Orada topu tutacak ve pas yapacak biriside lazım. Biz Rashad'la hızlı hücum ve sprinter oyunu oynuyoruz. Bazen futbolda birazda pas oyunu oynamak gerekiyor. Sadece biz değil sanırım tüm takımların hazır olması 6-7 hafta sürecek çünkü kimse sezon öncesi tam olarak hazırlanamadı. 2 haftadır oyuncularımın sergilediği performanstan çok memnunum kendilerini her geçen gün geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu çocuklara güvenin hak ettiğimiz başarıyı kazanacağız"

Erzurumspor'un hak ettiği yere ulaşacağını belirten Özdilek, "Biz geri çekilmedik ama takım halinde savunma yaptığımız oldu. Yediğimiz gol duran top, futbol hata oyunu son 10 dakikada hata yapmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oynadığımız takım bu lig'te geçen sene Avrupa'ya giden ve takımını koruyup üstüne transfer yapan bir takım. Biz daha yeni yapılanan bir takımız dolayısıyla bu çocuklara inanın ve güvenin bu takım bu sene oynadığı oyunla hak ettiği başarılara ulaşacak" dedi.

Muhammed Gönülaçar'ın ise Kocaelispor'a transfer olduğunu aktaran Özdilek, "Sakatlıklardan bahsedecek olursak Oltan'ın durumunu biliyorsunuz onun sakatlığı biraz uzun sürecek. Hamroun'un son maçta omzunda yırtık tespit edildi 2-3 hafta o da takımdan ayrı olacak. Sadiku bireysel çalışmalarına devam ediyor. Muhammed Gönülaçar'da bugün itibariyle Kocaelispor'a transfer oldu. Oynama arzusu olduğu için kendisi böyle bir tercih yaptı onun tercihine saygı duyuyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Özdilek: İki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Transfer, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'İki haftada 5 gol attık, 2 golümüzü saymadılar' - Son Dakika Spor

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