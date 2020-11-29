Mehmet Özdilek: "İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik"

29.11.2020 17:08

- Mehmet Özdilek: "İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek: "Çok fazla zaman yok Cumartesi müsabaka var, Çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Antalyaspor maçının ardından ilk 45 dakikada karşılaşmanın...

- Mehmet Özdilek: "İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek:

"Çok fazla zaman yok Cumartesi müsabaka var, Çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Antalyaspor maçının ardından ilk 45 dakikada karşılaşmanın fişini çekebilecek pozisyonları yakaladıklarını belirterek, "Kazanma adına yakındık, ama reel olarak bakıldığı zaman rakibin de kazanabileceği bir müsabaka oldu" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında evinde karşılaştığı FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta duran toplarda etkili olduklarını ifade eden Özdilek "Maçla ilgili şunu söyleyebilirim. İki devreli bir oyun. İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik. Gol var akabinde 2 tane Novi ile bir tane Ricardo bir Rashad ile çok ciddi pozisyonlarımız var. Son vuruşlarda bu beceriksizliğimiz ve oyunu koparma adına bunu başaramadık. Rakibin ilk devre dengeli oyunu pozisyon üretmeden bitirdiği 45 dakikası. İkinci yarı başlarken ilk yarıya başladığımız gibi ciddiyetle başlayalım dedik. Bunu da konuştuk devre arasında. 46 ve 50'inci dakikada maçı bitirebilirdik Rashad ve Kaan'la. Rashad pasta tercihi yanlış kullandı ama tabii ki Kaan'ın vurduğu topu çıkarması kalecinin başarısıydı. Duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz, bunun önlemlerini de alıyoruz. Duran toplarda adam paylaşımı çok önemlidir. Biz zaman zaman burada hatalar yapabiliyoruz" diye konuştu.

Beraberlik golünü yedikten sonra takım olarak dağıldıklarını kaydeden Özdilek, "Gol yiyebilirsiniz 1-1 dana uzun süreç var ama golden sora 10 dakika takım olarak, oyun olarak dağıldık. Gol yiyeceğimizin sinyali verdik. 2-1'den sonra doğal olarak sistem değişikliğine gittik. 3'lüye döndük, önü 2'ledik. Duran toplarla kaybedebilirdik, duran toplarla bir puanı kurtardık. 1 puan çok önemli. Tabii özellikle iç sahadaki oynadığımız 4 maçın 2'sini kaybettik, 2'si berabere bitti. Bugün kazanmak istiyorduk. Kazanma adına yakındık, ama reel olarak bakıldığı zaman rakibin de kazanabileceği bir müsabaka oldu. 2-1'den sonra 3-1 yapıp bitirebilirlerdi. Biz çok önceden fişi çekebilirdik ama biz de başaramadık. Her iki takımın 1 puan aldığı müsabaka oldu. Çok fazla zaman yok cumartesi müsabaka var, çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz. Bu ligde her puan çok kıymetli onu söyleyeyim" açıklamalarında bulundu.

Mehmet Özdilek: İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik
Mehmet Özdilek: İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik
Mehmet Özdilek: İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik
Mehmet Özdilek: İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Antalyaspor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik' - Son Dakika Spor


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