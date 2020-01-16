Mehmet Özdilek: "İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: "İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik"

6 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada kolay süreç yaşamadıklarını belirterek, "Önümüzü görme adına önemli müsabakaydı.

Mehmet Özdilek:

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada kolay süreç yaşamadıklarını belirterek, "Önümüzü görme adına önemli müsabakaydı. Maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Rakibi ve hocayı da tebrik ediyorum" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekip tur kapısını araladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk maçı kaybettiklerini ama pes etmediklerini dile getirerek, "İki ayaklı müsabakanın ilk ayağını 2-0 kaybettik. Tabi ilk maçlar zor. Bizim de ilk resmi müsabakamız. Kolay süreç yaşamadık. Kamp döneminden, yoğun antrenman programından geliyoruz. Önümüzü görme adına önemli müsabakaydı. Maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Rakibi ve hocayı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte ona başarılar diliyorum. Maçın kırılma anı oyunun başında Kamil Ahmet'in Zeki'ye yaptığı pozisyon. Bunun tartışılacak hiçbir şeyi yok. Orta hakem görmeyebilir ama VAR'daki arkadaşımız nasıl görmez merak ediyorum. Yüzde 1-2 tartışılacak pozisyon olsa hiç konuşmayacağım. Ama bu oyunun gidişatını engelledi. Oyun içinde gelgitler, zaman zaman hükmettiğimiz dönemler oldu ama seyredenlerin keyif aldığı müsabaka oldu. İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik. Bunun rövanşı var. Orada neler yapabiliriz ona bakacağız. 3 gün sonra lig başlıyor. Zorlu Galatasaray deplasmanında başlayacağız. Her iki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Mehmet Özdilek, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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