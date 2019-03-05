Son Dakika Haberleri: Mehmet Özdilek İstatistikler Yalan Söylemez

Mehmet Özdilek İstatistikler Yalan Söylemez

26 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdiek, istatistiklerin yalan söylemeyeceğini belirterek, 17 haftada 20 puan topladıklarını söyledi.

Mehmet Özdilek İstatistikler Yalan Söylemez, System.String[]


Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdiek, istatistiklerin yalan söylemeyeceğini belirterek, 17 haftada 20 puan topladıklarını söyledi. Maç başına puan ortalamasının 1.8 olduğunu ifade eden Özdilek, bazı yöneticilerin inanç ve güven eksikliği sebebiyle ekip olarak bıraktıklarını belirtti.

Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, 7 maçta 5 mağlubiyet 2 beraberlik alan bir takımı devraldığını hatırlatarak sözlerine başladı. Dün itibariyle kulüple yollarını ayırdıklarını belirten Özdilek, '7 hafta sonunda Erzurumspor'la birlikteliğimiz başladı. 5 mağlubiyeti, 2 beraberliği olan bir takımla yola devam etmeye çalıştık. 24'ncü haftada ayrılığımız oldu. 17 haftadır buradayız, bu mücadelenin içinde kalmaya çalışıyoruz. 17 haftalık süreçte 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. Bugünkü puan 22 olduğuna göre 20 puan almışız. Bunu ortalamaya vurduğunuz zaman maç başına 1.8'e geliyor. Bu da ligde yüksek bir ortalama. Bu ortalama size 40 puan getirir. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yaparsanız, bu takım kendini 11 sırada yer bulan takım konumda yeralıyor' diye konuştu.

Basın toplantısında ayrılık sebebini de açıklayan Özdilek, şunları söyledi

'Neden ayrıldık. Yönetim içindeki bazı yöneticilerin bizlere karşı olan inanç ve güven konusunda ki eksiliğini gördük. Dolayısıyla bu hassas süreçte bu davranışların bizlere camiaya zarar vereceğini düşünerek ayrılma kararını aldık ekibimle birlikte.?

Görevde olduğu sürece yanlarında olduğunu açıkladığı Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, futbolcu ve taraftarlara teşekkür eden Özdilek, BB. Erzurumspor'a da başarılar diledi.

Açıklamaları sonrası soru almayacağını belirten Özdilek, 'İstatistikler yalan söylemez' diyerek vedalaştı. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:46 Kaynak: DHA

Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı

Rakiplerini Jiletlediği İddia Edilen Futbolcu, Amedspor'da Kadro Dışı Kasımpaşa: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu İyi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Özdilek İstatistikler Yalan Söylemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]