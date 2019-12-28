Mehmet Özdilek: "Kaybetmemek önemli" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Kaybetmemek önemli' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: "Kaybetmemek önemli"

6 saat önce

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Mehmet Özdilek:

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.


" Ankaragücü'nün kazanma odaklı oynayacağını biliyorduk." diyen Özdilek, şöyle devam etti:


"Oyuna başlarken tabii 10 kişi kalacağımızı tahmin etmiyorduk. Ortalama 80 dakika 10 kişi oynadık. Rakip duran toplarda zafiyeti olan takım. Bununla ilgili de çalışmamız olmuştu. İlk yarı duran toptan iki çok güzel gol bulduk. İkinci yarı rakip son şansını daha pozitif kullanma adına baskı uygulayacaktı. 10-9 oyun kolay değil. Zeki Yavru'yu aslında devre arası çıkaracaktım. Hastaydı, 15 dakika daha oyunda tutmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü elimizde oyuncu yok. Olcay Şahan ilk defa sol bek oynadı. Devşirme oyuncuların yer aldığı bir kadroyla buraya geldik."


Özdilek, skor üstünlüğünü koruyamamalarıyla ilgili "2-0'dan 2-2 sıkıntılı bir skor gibi gözüküyor ama oyunun başından itibaren düşündüğümüzde aslında kazanamıyorsan, kaybetmemek çok önemli. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik. En azından bu maçta bunu telafi etmek istiyorduk. İkinci yarı 2-1'den sonra Rodallega'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda fişi çekebilirdik. Golü atsa belki bugün 3 puanla ayrılacaktık. Ama oyuncularımın özellikle 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum. Ligin ikinci yarısına güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Hakem Arda Kardeşler'in iyi bir maç yönettiğini dile getiren Özdillek, "Hakem verdiği kırmızı kartta haklıydı. Oyuncumuz daha dikkatli olmalıydı." diye konuştu.


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Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:17 
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