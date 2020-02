Denizli spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Konyaspor maçına sakat ve eksik futbolculardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, " Tiago'nun ve Onazi'nin geri dönüşleri 3-4 haftayı bulacak gibi gözüküyor. İsmail iyi bir form yakalamışken cezalı duruma düşmesi bizi biraz sıkıntıya soktu" dedi.



Denizlispor ekibi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında Mehmet Özdilek, her maçın ve her puanın önemli olduğu bir ligde oynadıklarına değindi. Hafta sonu zor bir müsabaka olacağını ve Konyaspor maçını kazanarak ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.



"Kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"



Mehmet Özdilek, konuşmaya başlamadan önce Van'da yaşanan çığ felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ailelerine ise sabır dileyerek, "Deplasman maçı oynayacağız, özellikle son hafta oynadığımız Göztepe maçı evimizde son dakika bulduğumuz golle 1-1 biten bir müsabaka ama genel hatlarıyla oynanan oyun edilen mücadele coşkudan son derece memnunum onun altını kalın bir çizgiyle çizeyim. Her maçın, her puanın önemli olduğu bir lig oynuyoruz. İçeride ve dışarıda çok önemli değil bizim bakış açımız bu her maç diyet istiyor. Yine hafta sonu zor bir müsabaka oynayacağız. Hem rakibimizin bulunduğu konum, hem biz kendi adımıza baktığımız zaman kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Kolay değil tabi ki hem bizim açımızdan hem onlar açısından biz içeride kaybettiğimiz puanı deplasmanda puanlar alarak telafi etmek istiyoruz. Bunun çalışması içerisindeyiz, çok fazla dinlenme şansımız olmadı. Pazartesi gece oynadık" dedi.



"Konya'dan puan ve puanlar alabilmek amacımız"



Konya'da oynanacak olan maç ile ilgili konuşan Özdilek, "Bugün Konya'ya geçeceğiz. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Ama bu maçlarda oynanacak bir türlü. Eksiklerimiz var tabi Onazi'nin ve Tiago'nun sakatlığının yanında İsmail'inde cezalı olması da o anlamda bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Yapacakta çok fazla bir şey yok. Özellikle Tiago'nun ve Onazi'nin geri dönüşleri 3-4 haftayı bulacak gibi gözüküyor sakatlıkları ciddi İsmail iyi bir form yakalamışken cezalı duruma düşmesi bizi biraz sıkıntıya soktu tabi ama onun yerine oynayacak arkadaşımızda en azından onun kadar mücadele edecektir. Sahanın içerisinde o mücadeleyi verecektir diye düşünüyorum. Amacımız Konya'dan puan ve puanlar alabilmek amacımız bunun için gideceğiz. Kazanma adına ne gerekiyorsa saha içerisinde onu yapacağız. Son haftalarda oyunsal anlamda kendimizi çok daha ileriye taşıdığımızı söyleyebilirim. Bunu spor ile birleştirebilirsek sanırım hepimiz çok daha mutlu olacağız. Son vuruşlarda biraz tercihlerde çok daha başarılı değiliz. Ama pozisyona girmek pozisyon üretmek bir futbol takımı adına çok önemli ümit ediyorum ki son vuruşları Konya'da biraz daha sağlıklı yaparız. İstediğimiz arzu ettiğimiz puan ve puanlarla şehrimize döneriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ