Mehmet Özdilek: "Kazanarak Yolumuza Devam Etmek İstiyoruz"

- Mehmet Özdilek: "Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

- Mehmet Özdilek: "Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"



ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü evinde oynayacakları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Özdilek, seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak, galip gelmeye çalışacaklarını ifade ederek, "Evimizde çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'tan alınan 1 puan var. Bu moral açısından, güven açısından bizi mutlu etti ama 3 puanla da dönebilirdik. Bu 1 puanın daha değerli olabilmesi için bu hafta oynayacağımız Rizespor maçını kazanmamız gerek. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligde hiçbir maçın kolay olmayacağını biliyoruz. Rakibimiz ikinci yarıya ikide iki yaparak başladı. Moralli bir şekilde geliyorlar buraya ama biz kendi saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Minimum hatayla transfer yaptık"

Yeni transferlerin takımı ofansif anlamda güçlendirdiğini belirten Mehmet Özdilek, "Bünyemize 6 tane oyuncu katıldı. Bunların iki tanesini geçen hafta oyuna soktuk. Onların da performansından son derece memnunum. Devre arasında transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama minimum hatayla transfer yaptığımızı düşünüyorum. Transferlerin fiziksel anlamda, takımla birlikte çalışma anlamında biraz eksikleri var ama bir iki hafta içerisinde takıma ciddi anlamda katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu transferler bizim için kadro derinliği anlamında önemliydi. İnşallah hayal ettiklerimizle oyuncuların performansları birleşecek bu birleşmede bize ikinci yarı özellikle ofansif anlamda büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Auremir ve Khubulov ile yollar ayrılacak"

Auremir ve Khubulov ile yolların ayrılacağını açıklayan Özdilek, "Auremir ile ilgili bir tasarrufumuz olacak kendisi ailevi sebeplerden dolayı ülkesine dönmek istediğini söyledi. Birey hiçbir şeydir ama aile çok şeydir dolayısıyla aile olunca birçok şeyden feragat edebiliyorsunuz. Auremir ile ilgili bugün bir karar alacağız. Khubulov ile de ilgili bir düşüncemiz var. Yönetici arkadaşlar onunla da görüşüyorlar. Eğer onun da yaklaşımı olursa yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Antrenmanda yeni transferler Samuel Eduok ve Gabriel Obertan da yer aldı.

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