Mehmet Özdilek: "Oyun tam istediğimiz şekilde başladı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Oyun tam istediğimiz şekilde başladı' - Son Dakika Spor

Mehmet Özdilek: "Oyun tam istediğimiz şekilde başladı"

6 saat önce

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdılar" dedi.

Mehmet Özdilek:

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdılar" dedi.


Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmanın istedikleri gibi başladığını belirterek, "Trabzonspor'a karşı oynarken oyunun bir tarafını değil iki tarafını da doğru yapmanın ve kurgulamanın doğru olacağını ifade etmiştim. Sadece savunma yaparak buradan puan almak, galip gelmek mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir atmosfer var. Aslında oyun tam istediğimiz şekilde başladı. Rakip zaman zaman topa sahip olur gibi gözüktü. Özellikle ilk 20-25 dakika. Bu bizim basit top kayıplarından kaynaklandı. Baskı yer gibi göründük" şeklinde konuştu.


"Bugünün en önemli noktalarından biri konsantrasyonumuzun çok yüksek olmasıydı" diyen Özdilek, "Çünkü güçlü kalmanın sırrı konsantrasyonun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Maç öncesinde bunu da oyuncularımla paylaşmıştım; Türkiye'de en geniş alanda oynayan takım Trabzonspor. Dolayısıyla onları geri koşturmamız olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Çok kaliteli oyuncularımız var. Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdılar" ifadelerini kullandı.


Deplasmanda 24 puan toplayan bir takım olduklarını kaydeden Özdilek, "Hugo adına çok sevinçliyim. Tekrar golle dönmesi önemli. Deplasmanda 24 puan toplayan takımız. Bugün itibariyle deplasmanda lideriz. Her gün kendini geliştiren, yukarıya taşıyan, takım olma olgusunu sahaya yansıtan, mücadeleyi bırakmayan Denizlispor var. Son 2 hafta alabileceğimiz maksimum puan alarak devreye girmek istiyoruz. Oyuncularımın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu. - TRABZON

Mehmet Özdilek, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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