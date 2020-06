Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 70 günü antrenmansız geçirdiklerini ancak buna rağmen hedeflerinin takımı Süper Lig'e taşımak olduğunu açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Korona virüs salgını döneminde zor günler yaşadıklarını belirten Özdilek, "Erzurum'da oyuncularımızı toplayarak bir test yaptık. 80 kişiye yapılan testte 5 gün sonra ikinci test yapmanın gerekli olduğunu ifade ettiler. Türkiye de ses getiren 11 pozitif vaka ile karşılaştık. En derin yaşayan kulüplerinden biri olduk. Ama hayat devam ediyor. Mücadeleye devam ediyoruz. 1 Haziran itibari ile normalleşmeye dönen bir ülkedeyiz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın, Bilim Kurulu ve Salık Bakanımızın nezaretinde bu süreci sağlıkla götürüldüğünü düşünüyorum. Sağlık çalışanlarımı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Böyle bir süreç sonrasında maçlara hazırlanmanın kolay olmadığını kaydeden Özdilek, "Pozitif çıkan oyuncu ve personelimizin evlerinde karantina sürecini bitirdik. TFF'nin programına göre 19 Haziran gibi görünüyor. Bu süreçten sonra hazırlanmak gerçekten kolay değil. Normal sezon hazırlığı 30-35 günlük bir sezon olurken, 60-70 gün sonra oyuncu grubunu fiziksel ve zihinsel olarak hazırlamak kolay değil. Bu süreçte 70 gün aktif dinlenmeyen bir oyuncu grubunu tekrar hedefe ulaştırmak kolay değil. Böyle bir pandemi ile mücadele ederken, oyuncularımızın fiziksel yönden ve zihinsel yönden hazırlamak çok önemli bir hale geliyor. Onların da anneleri, babaları var. Ama maçlar başladığında testler uygulanacak. Ümit ediyorum ki tek bir vaka ile karşılaşmayız. Bunu yaşamak lazım. Yaşayan anlıyor. Hiçbir insanımızın bu vakayla karşılaşmamasını ümit ediyorum Tek düşüncemiz, B.B. Erzurumspor'u şampiyon yapmak. İnanmış bir camia, inanmış bir oyuncu grubu, teknik heyet grubu ile birlikte Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımaktır. Ama önemli bir oyuncu grubum var. Çok isteyen ve finallendirme arzusunda olan oyuncularımız var. Biz hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Transfer sürecinin de zorlu olacağının altını çizen Mehmet Özdilek, "Zorlu süreç tüm takımları bekliyor. Burada önemli olan sakin kalabilmek. Gelecek planları ortaya koyabilmek çok önemlidir. Altyapıdan başarılı olan genç oyuncularımız da var. Oyuncuların sözleşmelerinin diyalogla çözümünde fay var. Yeni alacağınız oyuncuların gelecekle ilgili düşünceleri de çok önemli. Bugün baktığınızda Haziran 19'da başlayacaksınız, bitimi 26 Temmuz oluyor. Eylül başında başlayacaksınız, bir aylık süreç var. Burada da kolay olmayacak. Bunu en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız. Oyuncularıma, hepsine ihtiyacımız olduğunu her toplantıda söylüyorum. Sonradan giren oyuncularla maçlar ya kazanılır ya da kaybedilir. Bütün oyuncularımızı hazırda tutmak görevimiz olacak. Takımda şu anda Ömer Şişmanoğlu'nda problem var. Emrah, her geçen gün iyiye gidiyor. Sanıyorum 10-15 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak. Bireysel çalışmalarını daha da güçlendireceğiz. Şu anda çalışma tempomuz oldukça yüksek, iyi bir şekilde gidiyoruz. Puan sıralamasına bakıldığı zaman 6. sıradaki takımın hepsinin iddiası var. Çok büyük puan farkı yok, bir lider Hatayspor'un 6 puan farkı var. Dediğim gibi dönüşler, başlangıçlar her takım için ciddi derece risk oluşturuyor. Biz bu riski daha asgariye indirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM