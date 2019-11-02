Son Dakika Haberleri: Mehmet Özdilek: "Oyuncularım istekli ve gayretli çalışıyor..."
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Oyuncularım istekli ve gayretli çalışıyor...'

Mehmet Özdilek: "Oyuncularım istekli ve gayretli çalışıyor..."

6 saat önce

Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

Mehmet Özdilek:

Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.


Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı stoper Sapunaru ile sakatlığı süren golcü Rodallega forma giyemeyecek.


Maçın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı B-D üst 60, kapalı A-E alt ve üst. maraton 40, kale arkası ve misafir tribün ise 20 TL olarak belirlendi.


Ligde 6 maçlık hasretinden sonra geçen hafta galibiyetle tanışan Horoz'da Teknik Direktör Mehmet Özdelik Gençlerbirliği ve İçel İdman Yurdu galibiyetleriyle moral bulduklarını belirterek Sivasspor maçını da kazanacaklarını dile getirdi.


Mehmet Özdilek, "Takımımın son maçlarda sergilediği performanstan memnunum. Oyuncularım istekli ve gayretli çalışıyor. Hem ligde hem kupada gelen galibiyetler bizi sevindirdi. Sivasspor maçı kolay olmayacak ancak mutlak 3 puan bekliyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak" yorumunu yaptı.


DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...


Stackhowiak - Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Zeki, Barrow, Estupinan


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:32 
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