Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz - Son Dakika

Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz

15.10.2020 13:32
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz, System.String[]

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, seyircili futbol müsabakalarına dönmeyi istediklerini belirterek, "İlk etapta yüzde 10 ya da 15 gibi rakamlarla seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz. Çünkü bizim için iç saha avantajı çok önemli.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, seyircili futbol müsabakalarına dönmeyi istediklerini belirterek, "İlk etapta yüzde 10 ya da 15 gibi rakamlarla seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz. Çünkü bizim için iç saha avantajı çok önemli. İç saha avantajını güçlü kılmak için de seyirci olmalı" dedi.

BB. Erzurumspor, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımından henüz dönemeyen Novikovas'ın katılmadığı çalışmalarda mavi-beyazlı futbolcuların hayli moralli olduğu gözlendi. Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın toplantısı yapan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Milli maçlardan sonra tekrar hafta sonu itibariyle ligler başlayacak. Arada iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir tane de hazırlık maçı oynadık, hem dakika bulamayan oyuncuları görmek hem de maç oynamadan geçmeme adına iyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu deplasmanda Hatayspor'a karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi maça yine çıkan bir takım. İlk 4 haftalık periyotta iyi bir performans gösteren takıma karşı oynayacağız. Milli takıma giden oyuncular vardı, Farnolle döndü, Novikovas yarın öğleden sonra Erzurum'da olacak. 7 günde 3 tane yüksek tempolu maç oynadı. Sakatlanmadan dönmesi bizim için sevindirici. Ufak tefek sakatlığı olanlar var. Ayak bileğinde sıkıntı olan Petrus bizimle olamayacak. Kaan'ın arka adalesinde problem var. Biz bütün takım olarak hafta sonu müsabakaya hazırlıklıyız" diye konuştu. Milli takım arası dönüşlerin zaman zaman sıkıntılı olduğunu ifade eden Özdilek, kulüp olarak bu süreyi iyi değerlendirdiklerini söyledi. Takım olarak iyi bir ritim yakaladıklarını, aradan sonra da bıraktıkları yerden devam etmek istediklerini vurgulayan Özdilek, "Ortaya koyduğumuz performansın üstüne koyarak devam etmek birinci önceliğimiz olacak" dedi. "SEYİRCİNİN TAKIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖNEMLİ" Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir statüde statların ufak ufak açılması anlamında locaların yüzde 50 oranında açılmasına karar verdiğini hatırlatan Özdilek, şunları söyledi:

"Bir çok takımın locaya sahip olmadığı statları var. Bu bir handikaptır, eşitlik midir, eşitlik ortaya net bir şekilde çıkmıyor. Bunun kararını biz veremeyiz. Federasyon da bu kararı verirken muhakkak ki danıştığı kurumlar var. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu gibi. Onların istişaresiyle karar veriyorlar. Ama belli bir süre sonra da localardan muhakkak statlara da dönecektir. Belki oradaki oranı belli bir çerçeveye de getirip artık yavaş yavaş statlarda seyirci alımına başlanması futbol adına özlenen bir tablo. Avrupa liglerinde, milli maçlarda seyrediyoruz artık. Seyirci oranının yüzde 30'a çıktığı ülkeler var. İlk etapta bizim için yüksek olabilir, ama yüzde 10-15 gibi rakamlarla seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz. Çünkü bizim için iç saha avantajı önemli. Seyircinin takım üzerindeki etkisi bizim için çok kıymetli."

- Erzurum
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz - Son Dakika Spor

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