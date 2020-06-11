Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Mehmet Özdilek:

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca Almanya liginde olduğu gibi Türkiye liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.


TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftayı da başarılı tamamlayarak şampiyon olmak istediklerini ifade ederek "Hem dünyanın hem de ülkemizin içinde bulunduğu süreç itibari ile zor bir dönem geçirdik. Camia olarak aslında bizde çok zorlandık. Bunun travmalarını oyuncular üzerinde gördük. Ligin bitimine 6 hafta var. Elimizde ki oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman hepsinden en üst düzeyde verim almak istiyorum. Pandemi sonrası TFF'nin bize gönderdiği 'Futbola Dönüş Protokolü'nde' 5 futbolcu değişikliği mevcut. Bütün futbolculara görev geleceği aşikar dolaysıyla kimin oynadığı, kimin oynamadığından çok takım olgusuyla bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. Bakıldığı zaman 28 haftalık süreçte ligin yüzde 80'lik kısmının bittiğini varsayarsak hedefine ulaşmış bir takım görüyoruz. Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz" dedi.


"Ortada bir hedef var ama çok fazla zamanımız yok"


Antrenmanlarda ofansif anlamda çalışmalara yaptıklarını kaydeden Özdilek, "2-3 sistemi birden antrenmanlarımızda çalışıyoruz. Oyunun gidişatına göre gelişecek organizasyonları çalışıyoruz. Ama bunlar bir günde olmaz. Sonuçta elimizde bir sihirli değnek yok. Ama oyuncularımızın iştahları beni heyecanlandırıyor. Ortada bir hedef var ama çok fazla zamanımız yok. Çok gol atmıyoruz ama az gol yiyoruz. Daha az gol yiyip daha fazla gol atmak istiyoruz bunun için ofansif anlamda çok çalışıyoruz. Rakip 18'de sadece bir futbolcu ile değil 5-6 futbolcu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Lige iyi başlamak istiyoruz"


Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini fakat bunun için çok fazla bir hazırlık süreçlerinin bulunmadığı aktaran Mehmet Özdilek, "Her maç ciddiyet ister ben onu düşünüyorum. Hiçbir maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Bu Eskişehirspor'da olsa, Osmanlıspor'da olsa fark etmiyor. Önemli olan bizim saha içerisinde ki iştahımız ve coşkumuz. Biz takım isminden çok bizim sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz. İyi başlamak istiyoruz. Kendi evimizde saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Yarın Süper Lig başlıyor. Bizde bu hafta sonu maçları izleyerek tecrübeleneceğiz. Takımların, futbolcuların nasıl döneceğine bakacağız. Almanya'da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır. Oyuncuların pandemi sürecinde futboldan ayrı kaldığı süre 65-70 gün sürdü. Dolayısıyla futbolcuları 4-5 haftada lige hazırlamak kolay değil. Takımımız da Yusuf Acer haricide sakat oyuncu yok. Lige başlangıçlarda hazırlıklarda sakatlıklar hep olur. Bizim ligimizde de bu sakatlıkların olacağını ön görüyorum" açıklamalarında bulundu.


"Ekonomik açıdan sıkıntı yaşadık"


Başkan Hüseyin Üneş ise her kulüp gibi kendilerinin de ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıklarını fakat şuan da durumlarının iyi olduğunu belirterek "Futbolda birçok kulüp bu süreçte ekonomik olarak zarar gördü. Dünya futbolunda çok büyük kulüpler futbolcularıyla farklı anlaşmalara gidiyor. Bununla ilgili olarak federasyonunda almış olduğu kararlar var. Liglerde yayıncı kuruluştan gelecek olan gelirle azalmış durumda. Bizim de anlaştığımız sponsorlarımızla planlanan ödemelerde sıkıntı oldu. Biz bu süreçte ekonomik açıdan sıkıntı yaşadık. Biz açıkçası durumumuz ve konumumuz açısından bu durumu futbolcularımıza durumu aksettirmedik. Ama ileride ki süreçte bir sıkıtı olursa futbolcu kardeşlerimizin gerekeni yapacağına inanıyorum. Bizim ligimizde ki en iyi mali durumu olan takımlardan birisiyiz" dedi. - ERZURUM

Mehmet Özdilek, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor
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