Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz"

- Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Lige iyi başlamak için çalışıyoruz" "Almanya'da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak,...

- Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

"Lige iyi başlamak için çalışıyoruz"

" Almanya'da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca Almanya liginde olduğu gibi Türkiye liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftayı da başarılı tamamlayarak şampiyon olmak istediklerini ifade ederek "Hem dünyanın hem de ülkemizin içinde bulunduğu süreç itibari ile zor bir dönem geçirdik. Camia olarak aslında bizde çok zorlandık. Bunun travmalarını oyuncular üzerinde gördük. Ligin bitimine 6 hafta var. Elimizde ki oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman hepsinden en üst düzeyde verim almak istiyorum. Pandemi sonrası TFF'nin bize gönderdiği 'Futbola Dönüş Protokolü'nde' 5 futbolcu değişikliği mevcut. Bütün futbolculara görev geleceği aşikar dolaysıyla kimin oynadığı, kimin oynamadığından çok takım olgusuyla bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. Bakıldığı zaman 28 haftalık süreçte ligin yüzde 80'lik kısmının bittiğini varsayarsak hedefine ulaşmış bir takım görüyoruz. Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Ortada bir hedef var ama çok fazla zamanımız yok"

Antrenmanlarda ofansif anlamda çalışmalara yaptıklarını kaydeden Özdilek, "2-3 sistemi birden antrenmanlarımızda çalışıyoruz. Oyunun gidişatına göre gelişecek organizasyonları çalışıyoruz. Ama bunlar bir günde olmaz. Sonuçta elimizde bir sihirli değnek yok. Ama oyuncularımızın iştahları beni heyecanlandırıyor. Ortada bir hedef var ama çok fazla zamanımız yok. Çok gol atmıyoruz ama az gol yiyoruz. Daha az gol yiyip daha fazla gol atmak istiyoruz bunun için ofansif anlamda çok çalışıyoruz. Rakip 18'de sadece bir futbolcu ile değil 5-6 futbolcu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Lige iyi başlamak istiyoruz"

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini fakat bunun için çok fazla bir hazırlık süreçlerinin bulunmadığı aktaran Mehmet Özdilek, "Her maç ciddiyet ister ben onu düşünüyorum. Hiçbir maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Bu Eskişehirspor'da olsa, Osmanlıspor'da olsa fark etmiyor. Önemli olan bizim saha içerisinde ki iştahımız ve coşkumuz. Biz takım isminden çok bizim sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz. İyi başlamak istiyoruz. Kendi evimizde saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Yarın Süper Lig başlıyor. Bizde bu hafta sonu maçları izleyerek tecrübeleneceğiz. Takımların, futbolcuların nasıl döneceğine bakacağız. Almanya'da olduğu gibi bizim ligimizde de sürprizler olacaktır. Oyuncuların pandemi sürecinde futboldan ayrı kaldığı süre 65-70 gün sürdü. Dolayısıyla futbolcuları 4-5 haftada lige hazırlamak kolay değil. Takımımız da Yusuf Acer haricide sakat oyuncu yok. Lige başlangıçlarda hazırlıklarda sakatlıklar hep olur. Bizim ligimizde de bu sakatlıkların olacağını ön görüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Ekonomik açıdan sıkıntı yaşadık"

Başkan Hüseyin Üneş ise her kulüp gibi kendilerinin de ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıklarını fakat şuan da durumlarının iyi olduğunu belirterek "Futbolda birçok kulüp bu süreçte ekonomik olarak zarar gördü. Dünya futbolunda çok büyük kulüpler futbolcularıyla farklı anlaşmalara gidiyor. Bununla ilgili olarak federasyonunda almış olduğu kararlar var. Liglerde yayıncı kuruluştan gelecek olan gelirle azalmış durumda. Bizim de anlaştığımız sponsorlarımızla planlanan ödemelerde sıkıntı oldu. Biz bu süreçte ekonomik açıdan sıkıntı yaşadık. Biz açıkçası durumumuz ve konumumuz açısından bu durumu futbolcularımıza durumu aksettirmedik. Ama ileride ki süreçte bir sıkıtı olursa futbolcu kardeşlerimizin gerekeni yapacağına inanıyorum. Bizim ligimizde ki en iyi mali durumu olan takımlardan birisiyiz" dedi.

Mehmet Özdilek: Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz

Mehmet Özdilek, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu         
00:37
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor         
00:01
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi         
23:55
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı         
23:51
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı         
23:44
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü         
23:37
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 02:42:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özdilek: "Son 6 haftada başarımızı taçlandırmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]