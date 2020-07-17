Mehmet Özdilek: "Son maçımızı kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Son maçımızı kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yarın oynayacakları Ümraniyespor maçını kazanarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yarın oynayacakları Ümraniyespor maçını kazanarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

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BB Erzurumspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek, nezaretinde güne ısınma ile başlayan mavi-beyazlı ekip, 1.5 saat süren antrenmanın ardından maç öncesi tesislerde kampa girdi. Ligin son hafta maçında alacağı galibiyetle Süper Lig biletini alacak olan BB Erzurumspor'da tek düşünce maçtan üç puanla ayrılmak.


"Ligin son maçını evimizde kazanarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"


Amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade eden teknik direktör Mehmet Özdilek, "Her maça final havasıyla çıkıyoruz. Ligin son maçını kendi evimizde kazanarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Dediğim gibi mücadelesi kolay bir maç olmayacak. Şehir olarak, yönetim olarak, oyuncularımla bitlikte maçımızı kazanarak yarım kalan görevimizi layığı ile tamamlamanın heyecanı ve arzusu içindeyiz" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Son maçımızı kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz' - Son Dakika Spor
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