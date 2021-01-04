Mehmet Özer'in ismi kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Geçtiğimiz yıllarda menfur olay sonucu hayatını kaybeden Mehmet Özer'in ismi oluşturulan Çocuk Kütüphanesi'ne verildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhum Mehmet Özer'in ailesi kütüphanede incelemede bulunarak Başkan Özdoğan'a teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Özer Ailesi çocuklarının isminin verildiği Mehmet Özer Kütüphanesi'nde incelemede bulundu. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yer alan Mehmet Özer Kütüphanesi'nde 0-6 ve 6-11 yaş grubu çocuklara hizmet verecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "çocuklarımız için yavrularımız için ne yapsak az" diyerek şöyle konuştu:

"Planladığımız iş ve işlemlere bir yenisini daha ekleyerek Kültür Merkezimiz içerisinde çocuk kütüphanesini tamamlamıştık. Buraya elim bir olayda vefat eden yavrumuz Mehmet Özer'in ismini verdik, adı burada yaşayacak. İnşallah pandemi sürecinden sonra burası faaliyete geçecek. Burası çocuk kütüphanesi olarak adlandırdık ama aynı zamanda bir anaokulunda bir kreşte hangi oyuncaklar varsa hangi akıl oyunları varsa burada da çocuklarımız onları bulabilecekler. Tabii ki eğlendiren bilgilendiren kitaplarla da hoşça vakit geçirebilecekler. Özellikle hanım arkadaşlarımızın Kültür Merkezimizdeki spor alanında yaptıkları faaliyet esnasında başlarında bulunacak eğitici arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın güzel vakit geçirebilmelerini sağlayacak ortam oluşturuldu. İnşallah tez zaman içerisinde pandemi sürecini noktaladığımız zamanda da yavrularımızı bu güzel mekanda buluşturacağız. Vefat eden yavrumuza Allahtan rahmet diliyoruz."

Baba Alpay ve anne Sevda Özer çocukları Mehmet Özer'in isminin kütüphaneye verilmesinden dolayı Başkan Özdoğan'a teşekkür etti. Daha sonra merhum Mehmet Özer için dua edildi. - KAYSERİ