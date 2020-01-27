Mehmet Özhaseki: AK Parti'li 771 belediyemizi, depremde seferber ettik - Son Dakika
Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki: AK Parti'li 771 belediyemizi, depremde seferber ettik - Son Dakika

Mehmet Özhaseki: AK Parti'li 771 belediyemizi, depremde seferber ettik

20 dakika önce

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından AK Parti'li 771 belediyenin yardım seferberliğine katıldığını açıkladı.

Mehmet Özhaseki: AK Parti'li 771 belediyemizi, depremde seferber ettik, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından AK Parti'li 771 belediyenin yardım seferberliğine katıldığını açıkladı.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde yürütülen yardım seferberliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti'li 771 belediyenin seferberliğe davet edildiğini kaydetti. AFAD ile irtibata geçilerek bir ihtiyaç listesi talep edildiğini belirten Özhaseki, "Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla belediyelerimizle iletişime geçerek yardım seferberliği başlattık. Başta arama kurtarma, itfaiye ile sağlık ekip ve ekipmanları olmak üzere; bot, mont, giysi, battaniye, ısıtıcı gibi kışlık malzemeler; çocuk bezleri, süt ve mamalar, özel  ihtiyaçlar ve mobil aşevlerinin yanı sıra su başta olmak üzere her türlü gıda malzemesi belediyelerimizce bölgeye nakledildi. Afet bölgesine nakledilen ihtiyaçlar belediyelerimizin imkanlarının yanı sıra kadirşinas aziz milletimizin gönlünden kopan yardımlarla temin edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'AK BELEDİYELER HER ZAMAN MİLLETİN EMRİNDE'

Arama- kurtarma işlemleri sona ermesine rağmen; belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin her ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu kaydeden Özhaseki, açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

"Bundan sonrası için olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi de aldık. Milletimiz ve devletimiz el ele vererek depremin yaralarını sarmaya gayret ediyor. Biz de AK belediyeler olarak her zaman milletimizin emrinde olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin de bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi ve vatanımızı her türlü afetten korusun."


Mehmet Özhaseki, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:30 Kaynak: DHA
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