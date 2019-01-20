Son Dakika Haberleri: Mehmet Özhaseki: "Ankara Aslında Başkent Ama Her Alanda Başkentliğe Yakışır Ortamda İşler Devam...

Mehmet Özhaseki: "Ankara Aslında Başkent Ama Her Alanda Başkentliğe Yakışır Ortamda İşler Devam...

11 dakika önce

Mehmet Özhaseki: "Ankara aslında başkent ama her alanda başkentliğe yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum" AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: "Türkiye dışarıdan her sene 150-200 milyon dolarlık kirlik kağıt satın alıyor.

Mehmet Özhaseki: "Ankara aslında başkent ama her alanda başkentliğe yakışır ortamda işler devam etmiyor diye görüyorum"
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:
"Türkiye dışarıdan her sene 150-200 milyon dolarlık kirlik kağıt satın alıyor. Irak'tan, Suriye'den kirli kağıt satın alıyoruz"
"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Türkiye'de adaylar buluyorum, Ankara'da da size yakışıklı, başarılı adaylar bulurum dedim. Size getiririm takdir edersiniz dedim. Yok bu emirdir dedi. Çalışmaya başladık"
"İnşaattan ziyade, insana dayalı çevreci projeler hazırladık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Politika
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