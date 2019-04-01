Mehmet Özhaseki: Binlerce Sandıkta Çok Net Hatalar Var

'CUMHUR ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, başkentte binlerce sandıkta çok net hatalar olduğunu savunarak, "Seçim kurullarına itirazlar devam ediyor.

'CUMHUR ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, başkentte binlerce sandıkta çok net hatalar olduğunu savunarak, "Seçim kurullarına itirazlar devam ediyor. 'İlle de biz almak istiyoruz' diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa onun da oradan doğru bir şekilde çıkıp, tecelli etmesini arzu ediyoruz" dedi.



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Özhaseki, dün seçimlerin 1- 2 olumsuz olay hariç huzur içinde geçtiğini söyledi. Seçim kampanyası kapsamında, Ankara'nın en ücra köşelerine kadar gidip, projelerini anlattığını dile getiren Özhaseki, "Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılandık. Bir tek kem sözle bile karşılaşmadık. Ankaralı hemşehrilerimizin bizi sevdiğinin farkındayız; ancak seçimleri bir tek projeler ve adaylar etkilemiyor. Nihayetinde seçimler için hakim olan kanaatler birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dün de böyle bir sonuç tecelli etti. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. Herkes düşüncesi doğrultusunda, hak ettiği bir ortamda yaşamaya ve idare edilmeye mahkum diye düşünüyorum" diye konuştu.



'SONUÇLAR BAŞ ÜSTÜNE KONULACAK'



Seçim kurullarına itirazların sürdüğünü belirten Özhaseki, "Bu itirazların temel sebebi, 'İlle de biz alalım' kaygısı değil. Oraya atılmış olan bir tek oyun zayi edilmemesi kaygısıdır. Oradan da çıkacak sonuçların her ne olursa olsun bizler tarafından baş üstüne konulacağının bilinmesi lazım. Bu vesileyle il teşkilatımıza, bütün mensuplarımıza, genel merkezdeki bütün arkadaşlarıma da huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.



'ÇOK NET HATALAR VAR'



Ankara'da binlerce sandıkta çok net hatalar bulunduğunu savunan Özhaseki, düzeltilmesini amaçladıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"'İlle de biz almak istiyoruz' diye de bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa onun da oradan doğru bir şekilde çıkıp tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse o çıksın istiyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Örneğin; bir yerde 201 oy Binali bey almış, 100 küsur oy karşı taraf almış, 201 oy başka partiye yazmışlar. Binali beye 1 oy yazmışlar. Bunun gibi çok net hatalar var. Bu kasıt da olabilir hata da olabilir, bunların açığa çıkması önemli. Milletin de müsterih olması önemli. Ankara'da da bu hatalardan epeyce var. O kadar çok ki bunlar ne kadar sonucu etkiler hep birlikte göreceğiz, önümüzdeki günlerde."



'AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİYİZ'



AK Parti'nin kaybettiği belediyelere yönelik rapor hazırlanıp, hazırlanmayacağına ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Şunu net olarak söyleyebiliriz ki açık ara birinci partiyiz. 16 yıldır seçimlere giriyoruz, bu bir dünya rekorudur. Bu yerel seçimlerde de karşıda, dörtlü ittifaklar olmasına rağmen açık ara birinci parti çıkıyoruz. Bundan birkaç ay önce yapılmış seçimlerden daha üstte bir oy alıyoruz. Bu bizim milletimizin bizim partimize olan teveccühünü gösterir" dedi.



'BUNLAR DEMOKRASİNİN OLAĞAN SONUÇLARI'



AK Parti ve MHP'nin kazandığı belediye sayısının 50'nin üzerinde olduğunu hatırlatan Mehmet Özhaseki, "Biz bu arada tabi ki CHP'den belediyeler aldık, MHP'den bize geçen belediyeler oldu. Bizden MHP'ye gidenler oldu. Bunlar demokrasinin olağan sonuçlarıdır. Buradaki belediye yönetimlerinin ortaya koyduğu performansın bir neticesidir. Vatandaş yeni yüzler görmek isteyebilir, yeni insanlardan daha ümitli şekilde hizmetler bekleyebilir. O yüzden ufak tefek değişiklikler olabilir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP-Özgür ALTIN/ANKARA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak

CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı

Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu