Son Dakika Haberleri: Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı
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Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı

39 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asılsız haber yaptığı iddiasıyla Birgün gazetesi hakkında açtığı davadan tazminat kazandı.

Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asılsız haber yaptığı iddiasıyla Birgün gazetesi hakkında açtığı davadan tazminat kazandı.
Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Birgün gazetesinin 6 Temmuz 2018 tarihli nüshasında "Şehir Hastanesinin İçine Eczane Açılıyor" başlığı altındaki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Özhaseki'yi hedef alan, basın ahlak ve etik kurullarına aykırı haberde tamamen gerçek dışı isnat ve ithamlarda bulunulduğunu savunan Savruk, Birgün gazetesi hakkında Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tazminat davası açıldığını kaydetti.
Yapılan yargılama sonunda haberin "yalan niteliğinin" tescil edildiğini aktaran Savruk, Birgün gazetesinin tazminat ödemeye mahkum edildiğini ifade etti.
Tazminat miktarının 3 bin lira olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:14 Kaynak: AA
AK Parti, Mehmet Özhaseki, Politika
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