Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye - Son Dakika

Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye

DÜZCE Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda yapılan düzenleme kapsamında, yeni alınan midibüslerin hizmete alınması törenine katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Covid-19'la mücadele konusunda en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ve devletin...

Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye, System.String[]

DÜZCE Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda yapılan düzenleme kapsamında, yeni alınan midibüslerin hizmete alınması törenine katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Covid-19'la mücadele konusunda en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ve devletin tüm imkanlarının sonuna kadar seferber edildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Düzce Belediyesi tarafından yeni şehir içi ulaşım araçlarının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Covid-19 diye bir şey çıktı. Tüm dünyadaki mikropları toplasanız, 1 gram etmiyormuş. Ama koca koca devletleri dize getirdi. Ben zenginim, ben büyüğüm diyen havalı cıvalı bütün şirketleri dize getirdi. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletlere düşen sağlık sistemini gözden geçirip, vatandaşlarına yardımcı olmak. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. İçerde entübe olanları görüyorum, içler acısı bir durum. Ama böyle bir felaket olduğunda devlete düşen, vatandaşlarına en iyi hizmeti vermektir. Bu hastalıkta 200'e yakın dünya devleti içinde ölüm oranı en az olan, tedavi sürecinde en başarılı olan, hastanelerde kalitesi en yüksek olan ülke hangisidir denilse herkes Türkiye diyecektir. Devletin tüm imkanları sonuna kadar seferber ediliyor.  Amerika'yı gördük. Orada bir vatandaşın sigortası yoksa ve hastaneye gitmişse 25-30 bin dolardan aşağı tedavi olamıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de toplu ölümlerin olduğunu gördük. Huzurevlerine terk edilen yaşlıların toplu mezarlara gömüldüğünü gördük. Türkiye hem kendine yetti hem de gitti, onlara yardım etti" dedi.

'TÜRKİYE BU ORTAMDA YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM YAPTI'Özhaseki, "Türkiye bir yandan ekonominin küçüldüğü bu ortamda yatırım üstüne yatırım yapmaya devam ediyor. Hastaneler açmaya devam ediyor, yollar yapmaya devam ediyor.  Köprüler, tüneller yapmaya devam ediyor. Teknoloji alanında yatırımlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen her gün bir açılış yapıyor. Türkiye'de hem yer altında hem de yer üstünde hareketlilik olduğunu söyleyen Özhaseki "Bu ülkenin yerinin altında biraz hareketlilik var. Biraz yerinin üstünde de hareketlilik var. Yerin altındaki hareketliliği siz Düzceliler iyi biliyorsunuz, bunu en acı şekilde yaşadınız. Bir depremsellik var. Bu gerçeği bilerek, hareket etmeliyiz ve evlerimizi ona göre yapmalıyız. Binalarımızı ona göre inşa etmeliyiz. Bir taraftan da yer üstündeki fitne odaklarını unutmamamız gerekiyor. Benim öğrencilik zamanımda sağ-sol kavgaları vardı. Derslere doğru düzgün giremiyorduk. Sağ-sol kavgası milletimizi ikiye bölmüştü. Arkasından PKK terör örgütünün bu ülkede 40 yıldır yaptıklarına hepimiz şahidiz.  Ama Cumhurbaşkanımızın dirayetli davranışı ve liderliğiyle bugün şehirlerimiz temizlendi. Güneydoğu'dan sorumlu bakanlık görevi yaptığım için de söylüyorum. Güneydoğu'daki şehirlerimiz de temizlendi" dedi.'FETÖ FELAKETİ YAŞATTI'15 Temmuz darbe kalkışmasına da değinen Özhaseki "Sonra bir başka örgüt FETÖ, hepiniz bilirsiniz. Bu milletin en zeki çocuklarını seçtiler. En zengin adamlarına giderek 'hayır işliyorsunuz' diyerek paralarını aldılar. Ama öyle bir tezgah kurdular ki 17-25 Aralık'ta hukuk darbesi, 15 Temmuz'da felaketle karşı karşıya kaldık. Allah'a şükür ki sizler büyük milletin mensuplarısınız, liderimiz ise cesareti ile bu millete önderlik etti ve bu felaketi atlattık. Eski dönemlerdeki zayıf iktidarlar, koalisyonlar olsaydı, ne yaptığını bilmez, birbirine girmiş adamlar olsaydı. Bu ülkenin hali bilmiyorum ne olurdu" dedi.'MUHALEFET BİR 'ELİNİZE SAĞLIK' DEMİYOR'Konuşmalarında muhalefete de yüklenen Özhaseki, "Söylememek için kendimi zor tutuyorum. Garip bir muhalefetimiz var. Bunca başarılı işler oluyor, bir tanesi de çıkıp, 'elinize sağlık' demiyor. Ondan vazgeçtik, 'iftira etmesinler' diyecek, haldeyiz. Doğal gaz buluyoruz karşı taraftan başladılar. Allah'tan genel başkanları yasakladı da şimdi bir şey dememeye başladılar. Yoksa ilk yasak gelmeden 'Ne oldu ki bulduysanız. O zaten 7 yıllık. Ne olmuş, doğal gazı getirmek kaç sene sürer. Bunu işleyip, dışarı çıkarmak kaç lira tutar' Ya, ne olur biraz sevinin ya. 320 milyon metreküp doğal gaz bulunmuş. Bu milletin ferdi olarak benim bayram etmem lazım. İktidarda kim olursa olsun ne fark eder. 7 yıl yetermiş, olsun. 1 yıl da yetse şükür Allah'a. Zaten yeni sondajlar başladı. 17 yıllık da buluruz. 27 yıllık da çıkacak. Bu rezervler Türkiye'nin dışa bağımlı doğal gazını kendi içinde üretir hale getirecek.  Bir taraftan ekonomik canlılık getirecek. Dışarı döviz gitmeyecek, dışa bağımlıktan kurtulacağız. Buna sevinmek gerekmez mi?" dedi.100 ADET MİDİBÜS HİZMETE SUNULDUToplu taşıma sisteminin Düzce'nin önemli sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Vatandaşlarımızın memnun olmadığı, belediyemizin ise zarar ettiği bir sistemdir. Bu sistem üzerinde çalışmak için Türkiye'de bu işi en iyi bilenleri çağırdık. Yaklaşık 15 aydır çalışıyoruz. Bugünkü tören 15 aylık çalışmanın sonucudur. Düzce için 'ulaşım mastır planı' yaptık. Birinci kısmı, hat optimizasyonudur. Bunu tamamladık ve uygulamaya koyduk. Kalan kısmı, yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu yatırımı Düzceliler yaptı. Belediye yapmadı. Bu araçların her biri, bir Düzceliye aittir. Bu sistemde amacımız Düzce'nin ne kadar yolcusu var. Bu yolcularla paralel olarak, araç seçme esasına dayandırdık" dedi.Konuşmaların ardından yeni alınan 100 adet midibüs, Düzcelilerin hizmetine sunuldu. İlk geziyi ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptı.

Mehmet Özhaseki, Koronavirüs, Türkiye, Düzce, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye - Son Dakika


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