Mehmet Özhaseki: Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye - Son Dakika

DÜZCE Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda yapılan düzenleme kapsamında, yeni alınan midibüslerin hizmete alınması törenine katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Covid-19'la mücadele konusunda en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ve devletin tüm imkanlarının sonuna kadar seferber edildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Düzce Belediyesi tarafından yeni şehir içi ulaşım araçlarının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Covid-19 diye bir şey çıktı. Tüm dünyadaki mikropları toplasanız, 1 gram etmiyormuş. Ama koca koca devletleri dize getirdi. Ben zenginim, ben büyüğüm diyen havalı cıvalı bütün şirketleri dize getirdi. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletlere düşen sağlık sistemini gözden geçirip, vatandaşlarına yardımcı olmak. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. İçerde entübe olanları görüyorum, içler acısı bir durum. Ama böyle bir felaket olduğunda devlete düşen, vatandaşlarına en iyi hizmeti vermektir. Bu hastalıkta 200'e yakın dünya devleti içinde ölüm oranı en az olan, tedavi sürecinde en başarılı olan, hastanelerde kalitesi en yüksek olan ülke hangisidir denilse herkes Türkiye diyecektir. Devletin tüm imkanları sonuna kadar seferber ediliyor. Amerika'yı gördük. Orada bir vatandaşın sigortası yoksa ve hastaneye gitmişse 25-30 bin dolardan aşağı tedavi olamıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de toplu ölümlerin olduğunu gördük. Huzurevlerine terk edilen yaşlıların toplu mezarlara gömüldüğünü gördük. Türkiye hem kendine yetti hem de gitti, onlara yardım etti" dedi.