SPOR Mehmet Özhaseki'den Kasımpaşa maçı öncesi Kayserispor'a ziyaret - Son Dakika

SPOR Mehmet Özhaseki'den Kasımpaşa maçı öncesi Kayserispor'a ziyaret

Mehmet Özhaseki'den Kasımpaşa maçı öncesi Kayserispor'a ziyaretYasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Hes Kablo...

Mehmet Özhaseki'den Kasımpaşa maçı öncesi Kayserispor'a ziyaret

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Hes Kablo Kayserispor'u ziyaret etti, başarı diledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hes Kablo Kayserispor'a ziyarette bulundu. Heyeti, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı karşıladı. Ziyarette yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki, "Sezonun Kayseri şehrini sevindirecek şekilde bitmesini temenni ediyoruz. Geçen sezon zor süreç yaşadık. Bu zor süreçte Berna başkan geldi, varını yoğunu ortaya koydu, elinden geleni yaptı. Gelinen noktada yeniden Süper Lig'deyiz. Kayseri'yi temsil etme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alarak geçtiğimiz sene yaşanan durumu yaşamayız" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR BİZİM SEVDAMIZ"

Kayserispor'a duydukları büyük sevgiden bahseden Özhaseki, "Kayserispor bizim sevdamız. İdareci olarak yıllarca başkanlığını yaptık. Onursal başkanlık görevini şerefle taşıyorum. Buradaki her gelişme beni de yakından ilgilendiriyor. Kamu yöneticisi olarak üstümüze düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Berna başkana sonuna kadar destek olma zamanı. Burada emeğini esirgemeyen bir başkanımız var. Kendisine bir taraftan teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da önümüzdeki sezon nasıl başarılı olunacaksa onun yollarını arayarak, istişare ederek herkesin üzerine düşeni yapma zamanı. Bu vesile ile ben sezonun bir daha hayırlı olmasını diliyorum. Futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERNA GÖZBAŞI: ZOR GÜNLER YAŞADIK

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise "Sezonun ilk maçından önce sizlerin burada olması bizim için çok anlamlı. Zor günler yaşadık, yaşamaya devam ettik. Özellikle transfer döneminde harcama limitimizin çok düşük olması bizi oldukça zorladı. O duruma göre 1 sporcu transfer etme durumundaydık. Hem sizin desteğiniz hem de benim kişisel katkılarımla elimizden geldiğince hocamızın istediği futbolcuları takıma kazandırmaya gayret ettik. Taraftar 'forvet istiyoruz' diye ısrar ediyor ama acele edemeyiz. Belki yarın belki de haftaya bir isim gelecektir. Ama bizim bu mevkide oynayabilecek isimlerimiz de var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIN GELMEK İSTEDİĞİ KULÜP HALİNE GELDİK"

Bu sezon rahat şekilde maçları izlemek istediklerini kaydeden Gözbaşı, "Bu kulüp şehrin en büyük markası. Yaptığımız 1-2 transfer İngiltere medyasında geniş şekilde yer alabiliyor. Yani bize sponsor olan firmalar sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanınır hale geliyor. Oyuncuların gelmekten korktuğu kredibilitesi bozuk olan bir kulüpten futbolcuların tekrar buraya gelmek istediği bir kulüp haline geldik. Geçmişten gelen sorunlar 1-2 yıl daha devam edecek. Dün de transferle ilgili son anda bir sıkıntı oldu ama onu bugün çözeceğiz. Hafta sonu oynanacak olan müsabakada ben takımıma başarılar diliyorum" dedi.

"SAHADA ADAM ÖLDÜRMEDİM"

60 gün hak mahrumiyeti nedeniyle Pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında tribünde olamayacağını kaydeden Berna Gözbaşı, "Sahada adam öldürmedim ama böyle bir yasağa maruz kaldım. Başkan olunca öğrenebileceğim bu da varmış. İnşallah şehrimizin desteğini, firmalarımızın desteğini bekliyorum. Kayseri firmalarına sitem etmiştim, sitemime hala devam ediyorum. Sırt sponsorluğumuzu Gaziantep firması aldı. Kendilerine ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SPOR Mehmet Özhaseki'den Kasımpaşa maçı öncesi Kayserispor'a ziyaret

Mehmet Özhaseki, Kayserispor, Kasımpaşa, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Mehmet Özhaseki'den Kasımpaşa maçı öncesi Kayserispor'a ziyaret - Son Dakika Spor

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