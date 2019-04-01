Mehmet Özhaseki'den Seçim Açıklaması: "Sandıktan Ne Çıkıyorsa Başımız Gözümüz Üstüne"

Mehmet Özhaseki'den seçim açıklaması: "Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne"ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özhaseki'den seçim açıklaması: "Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne"



ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "" O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümü üstüne" dedi.

Ömürlerinin demokrasi mücadelesiyle geçtiğini aktaran Özhaseki, "Şimdiye kadar yaptığımız bütün mücadelelerde, her şeyin önünde milletin iradesini tuttuk ve milletin iradesinin üstünde bir güç daha olmadığına inandık ve böylece mücadele ettik" diye konuştu.

"Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümü üstüne"

Seçimlerin yapıldığı gün tüm Türkiye'de birkaç olumsuz olay dışında, huzurlu bir seçim geçtiğini ve sandıklardan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini aktaran Özhaseki, "Nihayetinde bizlerde kendi çapımızda, arkadaşlarımızla Ankara için düşündüklerimizi hazırlayıp, 3 ay boyunca seçim kampanyamızda dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince Ankara'nın en ücra köşelerine giderek derdimizi anlatmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılandık. Anlattığımız projeler insanların hoşuna gitti. Çok şükür bir tek kem sözle bile karşılaşmadık. Onun rahatlığı içerisindeyiz. Bizleri Ankaralı halkımızın sevdiğine, yaptığımız projelere inandığının da farkındayız. Ancak seçimleri bir tek projeler ve adaylar etkilemiyor. Seçimler için hakim olan temel kanaatler ve görüşler birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor ve dünde böyle bir sonuç tecelli etti. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümü üstüne" ifadelerini kullandı.

Bir takım itirazların yapıldığını ve bu itirazların "ille de biz alalım" kaygısı olmadığını bildiren Özhaseki, sandığa atılan oyların zayi edilmeme ve millet iradesinin tecelli etme duygusu olduğunu kaydetti.

Özhaseki, seçim kampanyası boyunca kendisini takip eden basın mensuplarına, Ankara İl Teşkilatına, genel merkezde ki arkadaşlarına teşekkür etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Özhaseki, şöyle konuştu:

"Haliyle Ankara'da da belki binlerce sandıkta, çok net, bariz hatalar var. Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok. İlle de biz almak istiyoruz diye bir gayretimiz. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa, onunda aynı şekilde oradan doğru bir şekilde çıkıp tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse sonu o çıksın istiyoruz. Bunun peşindeyiz, doğrunun peşindeyiz. İşin başında da söyledim. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti, milletin iradesine saygı duyarak geçti. Bunun mücadelesini verdik. Bugün de tabi ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız."

Yapılan "bariz hatalara" örnek veren Özhaseki, "Biraz önce mesela İstanbul'dan gönderdiler bir oy tutanağı, arkadaşlarımızda şimdi çokça var biliyorum. Bir yerde 201 oy Binali bey almış, 100 küsür oy karşı taraf almış, 201 oyu İşçi Partisine yazmışlar, 1 oyu Binali bey'e yazmışlar. Bunun gibi çok net, bariz hatalar var. Bu kasıtta olabilir, hatada olabilir. Bunların açığa çıkması önemli, milletinde müsterih olması önemli yani herkes seçimlerde kendisini ifade edecek şekilde sandığa gider ve oy'unu atar. Buradan çıkacak sonuçta elbette ki hepimizin saygı duyacağı bir sonuç. Bunun doğru çıkmasını arzu ediyoruz. Mücadelemiz bu yönde" şeklinde konuştu.

Özhaseki, Ankara'da sandıkta yapılan hataların, ileri günlerde sonucu ne kadar etkileyeceğini göreceklerini aktardı.

AK Parti'nin özeleştiri kültürünü geliştirmiş olduğunu ve bu konularda uzun uzun çalıştıklarını bildiren Özhaseki, "Diğer partilerde bu kültürün çok geliştiğini zannetmiyorum. Karşılıklı bir paspane tutumla hesaplaşmaya doğru giderken birçok yerde bu tür sonuçlar. Bizde kendi içimizde oturup istişare kültürüyle, doğru nedir, biz ne yaptık, bir hata var mı yok mu, bunları tek tek irdeleyen bir partiyiz" ifadelerini kaydetti.

Açık ara birinci parti olduklarını söyleyen Özhaseki, "16 yıldır seçimlere giriyoruz. Bu bir rekordur. Dünya rekorudur ve girdiğimiz bu yerel seçimlerde de karşıda dörtlü ittifaklar olmasına rağmen, açık ara birinci parti çıkıyoruz" dedi.

"İttifak yapılan yerlerde, ittifakın kurallarına uygun davrandık"

İttifak yapılan yerlerde, ittifakın kurallarına uygun davrandıklarını anımsatan Özhaseki, "Arkadaşlarımız gerçekten centilmence bir mücadele verdiler. Kırmadan, dökmeden seçimlerin sonucuna doru geldik. Geldiğimiz noktada bakarsanız. Gerek AKP ve MHP'nin toplam belediye sayısı 50'yi geçmiştir. Bir, iki tane kadar eksik gözüküyor netleşmeyen sonuçlara göre, onları da çok önemli görmüyoruz. Tabi ki CHP'den de belediyeler aldık. MHP'den bize geçen belediyeler oldu. Bizden MHP'ye gidenler oldu. Bunlar demokrasinin çok olağan sonuçlarıdır. Oradaki belediye yönetimlerinin ortaya koymuş olduğu performansın belki de bir neticesidir. Vatandaş yeni yüzler görmek isteyebilir, yeni simalar görmek isteyebilir, yeni insanlardan daha ümitli bir şekilde hizmetler bekleyebilir. O yüzden ufak tefek değişiklikler olabilir. Temelde altını çizerek söyleyeceğimiz en önemli husus, Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz, millet bundan 8 - 9 ay önce yapılan seçimlerden sonra bile, o kadar badire atlatmamıza rağmen bizi desteklemiş ve oyumuzu artırmıştır. Cumhur İttifakına olan güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Biz düşen oturup bu işin objektif olarak çalışmalarını yapmak . Eğer bir hatalarımız varsa peşinen kabul etmek ona göre de yol almak." şeklinde konuştu.

"AK Partili belediyeler olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddelik manifestonun takipçisi olacağız"

AK Partili belediyeler olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddelik manifestonun takipçisi olacaklarını anlatan Özhaseki, "Bizim, 800'e yakın belediyemiz bundan sonra o manifestoda ne demişsek, ne söylemişsek, Cumhurbaşkanımız ne talimat vermişse belediye başkanı arkadaşlarımıza, onların sonuna kadar takipçisi olacağız ve arkasında olacağız. Bunlar gerçekten, Türkiye'nin yeni dönemde bir medeniyet inşası yolunda yapabileceği belediyelerin en önemli adımlar ve ipuçlarıdır diye düşünüyoruz, onu önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten bunları sizlerle çokça paylaşacağız" dedi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı

Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var

İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!

Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık