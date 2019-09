Mehmet Özhaseki'den 'yeni parti' yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Kendileri bilirler"

"Biz milletin bağrında çıkan bir partiyiz"

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yeni parti kurmak isteyenlere Afyonkarahisar'dan yanıt verdi. Özhaseki "Kendileri bilirler. Yüzlerce açık parti var. Bir de onlar kursunlar çok lazımsa" dedi.

Afyonkarahisar Türbe Camii bahçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi tarafından aşure dağıtıldı. Cuma namazı sonrası yapılan duaların ardından protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı. Türbe Camii bahçesini dolduran binlerce vatandaş aşure alabilmek için birbiriyle yarıştı. Kadınların yanlarında getirdikleri kaplarla aşure almaya çalıştığı görüldü. Aşure dağıtım esnasında Afyonkarahisar Belediyesi mehteran takımı da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, aşure dağıtımı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin anketlerle ilgili sorusuna Özhaseki, "Arkadaşlar onu kim yaptı ne zaman yayınlandı? Hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapan ve vatandaşın nabzını tutan ve 'Vatandaş ne diyor', onun nabzını tutan ve bu hususta çok dikkatli davranan bir parti. Allah'a şükür yaptırdığımız anketlerde öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu kim hangi amaçla yayınladı. Onu da bilmiyorum" yanıtını verdi.

"Milletin derdine derman olduk"

AK Parti'den istifalarla ilgili soru üzerine ise Özhaseki şu cevabı verdi:

"Genellikle dikkat edin istifa edenlere, ya aday olmak istemiş partimizden dilekçesini vermiş ve kapılarda yatmış ya da millet ile gönül bağını kestiği için ve millet onları dışladığı için kendilerine yer bulamamış insanlar. Onlar çıkıp bu tür sözleri söylediklerinde bizim yanımızda ve nezdimizde hiç bir anlamı olmaz. Allah'a hamd olsun ki biz milletin bağrında çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük ve milletin derdine derman olduk öyle çıktık. Yıllardır yaptığımız mücadeleyi bütün millet biliyor. Belediyelerde başarımızda ortada Allah'a çok şükür. Bu anlamda her seçimden bir ders almak lazım. Her seçimde seçmenin ne dediğini biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıdan kendine bir yer bulamadığında bu tür söylemleri söyleyenlerin de doğrusu çok nezdimizde bir hükmü yok diye düşünüyoruz."

"Bir de onlar kursunlar"

"Yeni parti kuracak isimlere bir şey söylemek ister misiniz" sorusuna Özhaseki, "Kendileri bilirler. Yüzlerce açık parti var. Bir de onlar kursunlar çok lazımsa" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanımızın takdiri"

Özhaseki, kabine değişikliğiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Onları bilemeyiz arkadaşlar. Onlar Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan işler. Dışarıdan isteniyor diye de bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa onu Cumhurbaşkanımız görür, ekip görür, istişare heyetindeki arkadaşlarımız görür ve ona göre tavır alınır."