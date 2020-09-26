Mehmet Özhaseki'den "Yunanistan" açıklaması: "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile... - Son Dakika

Mehmet Özhaseki'den "Yunanistan" açıklaması: "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...

Mehmet Özhaseki'den "Yunanistan" açıklaması: "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunanistan ile yaşanan krize ilişkin, "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki...

Mehmet Özhaseki'den "Yunanistan" açıklaması: "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilir"

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunanistan ile yaşanan krize ilişkin, "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilecekken niye AB ülkeleri halen Türkiye karşısında mücadele ediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Şeker'in 66. Pancar Alım Kampanyası'nın açılış programına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bin bir türlü güzelliği içerisinde yaşıyor. Ancak her güzelin kaderinde bir takım zorluklar olduğu gibi bu Anadolu coğrafyası güzelinin de kaderinde bir takım zorluklar var. Yerin altında depremsellik var, yerin üstünde de bin bir türlü zorluk her gün karşımıza çıkıp geliyor. Şu coğrafi konumundan dolayı bile ne tür zorluklar çektiğimizi biliyorsunuz. Ecdadımız bile buraya geldiğinde çevresindeki komşularıyla iyi ilişkisini korumak istemesine rağmen ne yazık ki yüzyıllar boyunca gerek kuzeyindeki Rusya ile gerek doğusundaki İran ile gerek batısındaki Kafkaslardaki ülkeler ile ve güneyindeki ülkeler ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bugün açık bir harp olmamasına rağmen içten içe alev alev adeta bu mücadelenin devam ettiğini görmekteyiz. Bir taraftan tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı zorluklarımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gönül coğrafyasının lideri olduğunu kaydeden Özhaseki, "Biz gönül coğrafyamızın lideriyiz. Yüzyıllarca Türk alemine ve İslam alemine liderlik yaptık. Allah hamdolsun ecdadımız ve büyüklerimiz İlay-ı Kelimetullah adına dimdik durdular ve dünyaya karşı İslamın ve Türklüğün izzetini yerin altına düşürmediler. Bunu bilenler şimdi bu misyonumuzdan dolayı da üstümüze gelmeye devam ediyorlar. Bir taraftan da inançlarımızdan dolayı zorluk çekiyoruz. Siz Türkiye'nin Avrupa Birliğine girememesinin nedenini bir takım kriterleri yerine getirmemesinden dolayı mı zannediyorsunuz. Birçok kriteri yerine getiremeyen onlarca ülke girerken biz niye hala kapıdayız. Akdeniz'de şimdi bir mücadele var. Yunanistan çok mu haklı. Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilecekken niye AB ülkeleri halen Türkiye karşısında mücadele ediyorlar. İçinde bizim inancımıza olan bir karşıtlığın olmadığını görmüyor muyuz? Elbette bunları da görüyoruz. Dört bir tarafta Allah'a hamdolsun mücadeleye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...
Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...
Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...
Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...
Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...
Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...
Mehmet Özhaseki'den Yunanistan açıklaması: Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile...

Mehmet Özhaseki, Yunanistan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki'den 'Yunanistan' açıklaması: 'Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile... - Son Dakika


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