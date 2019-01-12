Son Dakika Haberleri: Mehmet Özhaseki'nin Basın Danışmanından Açıklama

Mehmet Özhaseki'nin Basın Danışmanından Açıklama

1 saat önce

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin Basın Danışmanı Mehmet Gül, bu sabah "mehmetozhasekibasin@yandex.com" adresinden basına geçilen haberin Özhaseki ve basını ile hiçbir ilgilisinin olmadığını belirterek, "mehmetozhasekibasin@yandex.

Mehmet Özhaseki'nin Basın Danışmanından Açıklama, System.String[]
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin Basın Danışmanı Mehmet Gül, bu sabah "mehmetozhasekibasin@yandex.com" adresinden basına geçilen haberin Özhaseki ve basını ile hiçbir ilgilisinin olmadığını belirterek, "mehmetozhasekibasin@yandex.com" mail adresi hakkında en kısa sürede yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin Basın Danışmanı Mehmet Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Özhaseki'nin basına geçilen haberlerinin; "mehmetozhasekibasin@gmail.com" adresinden geçildiğini belirterek, "Bu sabah "mehmetozhasekibasin@yandex.com" adresinden basına geçilen haberin Sayın Mehmet Özhaseki ve basını ile hiçbir ilgilisi yoktur. Söz konusu adresten geçilen ve dün basına geçilen haber metni üzerinde ekleme yapılarak; ajanslara, basın yayın kuruluşlarına kasıtlı ve bilinçli bir şekilde art niyetle servis edilmiştir. Ayrıca haberin içeriğinde yer alan Sayın Mehmet Özhaseki'in Ankara Radyoları ortak yayınında dediği iddia edilen "Mustafa Tuna beyefendi Ankara'ya yeterli gelmedi" ifadeleri asılsızdır, yalandır, iftiradır. Sayın Mehmet Özhaseki hakkında asılsız ve art niyetli bir şekilde yapılan bu haber, bazı çevrelerce algı oluşturmak amacıyla yapılmıştır. "mehmetozhasekibasin@yandex.com" mail adresi hakkında en kısa sürede yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Mehmet Gül, Ankara, Mehmet Özhaseki, Politika
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