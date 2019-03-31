Son Dakika Haberleri: Mehmet Özhaseki'nin Sandığından Rakibi Yavaş Çıktı

Mehmet Özhaseki'nin Sandığından Rakibi Yavaş Çıktı

1 saat önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan rakibi Mansur Yavaş, önde çıktı.

Mehmet Özhaseki'nin Sandığından Rakibi Yavaş Çıktı, System.String[]
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan rakibi Mansur Yavaş, önde çıktı.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı Yenimahalle Beştepe'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda 1031 numaralı sandıkta, 353 seçmenden 291'i oy kullanıldı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 196, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye 78 oy çıktı. TKP adayı 1, SP adayı 5 oy alırken, 11 oy geçersiz sayıldı.

ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

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