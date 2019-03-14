Son Dakika Haberleri: Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak

Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak

11 dakika önce

Başkent, Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin sürpriz projelerinden "Plaj Projesi" ile denizle buluşacak.

Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz
Başkent, Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin sürpriz projelerinden "Plaj Projesi" ile denizle buluşacak.

Kültür, sanat, spor, çevre projeleriyle dikkat çeken ve birbirinden farklı projelere imza atan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Başkentlilere bir sürprizi de "Plaj Projesi" oldu. 111 proje içinde "Yeşil Projeler" başlığı altında yer alan "Ankara Plajı Projesi" ile denizsiz kent Ankara'da vatandaşlar için bir ilk yaşanacak ve Başkent plaja kavuşacak. Başkentiler kadar yerli ve yabancı turistler de biyolojik arıtma tesisi ile su kalitesi ve doğal görünümü sayesinde Ankara Plajı'nda güvenle yüzebilecek. Biyolojik göletle birlikte etrafına plaj yapılması planlanan proje sayesinde Başkentliler, yaz mevsiminde tatil beldelerine gitmeden serinleme ve güneşlenme imkanı bulacak.

Özhaseki'nin plaj projesi sayesinde Başkent, renklerine maviyi de katarak adeta bir sahil kentini aratmayacak. Ankara'da turizme ve sportif faaliyetlere de katkı sağlayacak plaj ile aileler çocuklarıyla birlikte yüzerek, kumsalda yürüyerek, spor yaparak, dinlenerek kaliteli bir kent yaşamına kavuşacak. İnsan merkezli bir anlayışla çevresini, doğasını ve kültürel değerlerini koruyarak Ankara'yı daha da ileri götürecek ve Başkentlilerin yaşadıkları kentten keyif alacağı projeler üreteceklerinin sözünü veren Özhaseki'nin "Ankara Plajı Projesi", sadece kentin değil İç Anadolu Bölgesi'nin de çekim merkezi olacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Ankara, Mehmet Özhaseki, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi

Aşırı Hız Yapan Lüks Otomobilin Sürücüsü, Taksicinin Ölümüne Sebep Oldu Ankara'da Akaryakıt Yüklü Tren Kaza Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 11:59:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]