Mehmet Özhaseki, Polatlı'da MHP ile Ortak Miting Düzenledi

Cumhur İttifakı'nın MHP'yle ortak mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifakı'nın MHP'yle ortak mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Özhaseki, "Maliyeti ne olursa olsun, 1 sene içerisinde Gerede'den gelen memba suyunu Polatlı'ya vereceğiz" dedi. Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda MHP ile ortak mitinge katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçimi kazanmaları durumunda Polatlı'ya neler vaat ettiğini açıkladı. Özhaseki, uzun yıllar yaptığı belediyecilikten de bahsederek 31 Mart seçimlerinde Polatlı halkından destek bekledi.



Ömrünün belediyecilikle geçtiğini ve bu uğurda çalışırken borç dolu kasalarla göreve gelip dolu kasalarla görevden ayrıldığını ifade eden Özhaseki, Kayseri'ye yaptığı hizmetlerin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğinin altını çizdi. Özhaseki, 31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda Polatlı'ya yapılacak projelerden bahsetti. Özhaseki, "Şimdi önümüzde Ankara imtihanımız var. Biz projelerimizi yazdık. Polatlı'yla ilgili ne projemiz var bunu merak ediyorsunuz. Ama bizi sakın söz verip yerine getirmeyenlerle bir tutmayın. Polatlı'mızda büyük bir su sıkıntısı olduğunu biliyorum. Temelli'den buraya su hattı getireceğiz, projeler hazırlanıyor. Maliyeti ne olursa olsun, 1 sene içerisinde Gerede'den gelen memba suyunu Polatlı'ya vereceğiz. Bu projeyi söylediğimde bana, maliyetin çok yüksek olduğunu söylediler. Her türlü maliyetin altından kalkacağımıza eminim bırakın maliyetli olsun. Her şeyin başı sudur. Kaç lira olursa olsun suyunuz gelecek. Bir diğer sorunun köylere giden yollar olduğunu biliyorum. En kısa zamanda yolunuzu da yapacağız. Bir diğer projemiz Millet Bahçesi. Aile Yaşam Merkezi kuracağız ve en az 10 kişilik gruplara, talep etmeleri halinde her türlü imkan sağlayarak, istedikleri alanda ders verileceğiz" ifadelerini kullandı.



"Biz milliyiz, yerliyiz"



Yetkilerinin birçoğunu Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'ya devredeceğini söyleyen Özhaseki, "Mezarlık ve ilaçlama işlemleri gibi ne kadar hizmet alanınız varsa Mürsel bey kardeşime devredeceğim. Buradan Ankara'ya kadar yorulmayacaksınız. Polatlı'da tarıma dayalı üniversitenin kurulma projesi var, Polatlı'nın; kalkınması, gelişmesi için bu proje gerekli" dedi.



Cumhur İttifakı'nın Ankara'da 25 ilçede yarışa girdiğini sözlerine ekleyen Özhaseki, "MHP'li Ahmet olsun, AK Parti'li Mehmet olsun önemli değil bizim için önemli seçimlerin ardından Kandil sevinmesin, Pensilvanya'daki sapık sevinmesin. Biz milliyiz, yerliyiz. Polatlı'da da MHP'li Mürsel kardeşimizi destekliyoruz" şeklinde konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Son 10 gündür üzüldüğüm bir olay var. 3 aydır kampanya yapıyoruz. Gittiğim her yerde Ankara'ya neler kazanacağımı anlatıyorum. Bir hafta kadar önce mecburen bir başka polemiğin içinde buldum kendimi. CHP'nin adayı mesleğinden dolayı senet takip edermiş. Ortada sahte bir senet davası var. Beyefendi çıktı televizyonlara, basının sorularını yanıtlamadan çekti gitti. Konuşmasının sonunda da, 'O Haseki var ya' dedi. Kardeşim sen benim adımı niye kullanıyorsun. Biz mi o adamla iş yapıyoruz. Biz o adamın yüzünü bilmeyiz. Arkasından da diyor ki; biz mağduruz, bana iftira attılar. İnsafsızlığı bırak. Bu davalar 10 senedir sürüyormuş. Çık anlat bunları. Sen o adamla kankaymışsın. Kötü adam diyorsun şimdi, kötü adamdı da niye kankalık yaptın. Bizden hizmet görürsünüz, polemik, ayrımcılık görmezsiniz. Bizi güçlü bir şekilde destekleyin ki sonrasında güçlü bir şekilde hesabını sorun. 31 Mart akşamına kadar Cumhur İttifakı için destek bekliyorum."



"31 Mart akşamı Ankara'ya ilk hayırlı haberleri Polatlı verecek"



Polatlı Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen MHP'li Mürsel Yıldızkaya, Polatlı'daki seçmenlerine seslenerek, "Bizler bu mübarek topraklara hizmet konusunda 5 yılı geride bıraktık. Milletin tek bir kuruşunu heba etmeden bu görevimizi yerine getirdik. Hızla gelişen, göç alan Polatlı'mızda yaptığımız hizmetlerde hiçbir ayrım gözetmedik. Gururla ifade ediyorum ki; 5 yıl önce verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. 31 Mart günü Genel Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımızı mahcup etmeyerek göreve yeniden talibiz. İnşallah yeniden ve birlikte kazanacağız. 31 Mart akşamı Ankara'ya ilk hayırlı haberleri Polatlı verecek. Ankaramızın batı kapısı emin ellerde" dedi. - ANKARA

