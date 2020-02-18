Mehmet Özhaseki: "Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Özhaseki: 'Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte' - Son Dakika

Mehmet Özhaseki: "Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte"

7 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz hafta Antalya Serik'te Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bulunduğu araçla kaza yapmaları sonrasında yayımladığı mesajında,...

Mehmet Özhaseki:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz hafta Antalya Serik'te Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bulunduğu araçla kaza yapmaları sonrasında yayımladığı mesajında, "Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte" ifadelerini kullandı.


Sağlık ekiplerinin ivedilikle kendilerine ulaştığını ve daha sonrasında hastanede de başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuştuklarını belirten Özhaseki, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta bir toplantı için bulunduğumuz Antalya Serik'te Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile olduğumuz araçla trafik kazası geçirdik. Bir otomobilin, aracımıza yandan çarpmasının etkisiyle bizim aracımız da refüje çıkıp bir ağaca çarptı. Neticesinde her birimiz yaralandık. Benim de burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Kazanın meydana gelmesinden çok kısa bir zaman sonra acil servis ve emniyet ekiplerimiz, devletimizin bize tevdi ettiği makamlardan bihaber şekilde yanımıza hızlıca ulaştılar. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk. İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldık ve ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildik. Burada burnumuzdan bir operasyon geçirdik. Son tetkiklerin ardından çok şükür şu anda sağlığımıza kavuştuk. Ben, bu anlamda ivedilikle yanımıza ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine, ameliyatımızı başarıyla tamamlayıp sonrasında da bizi evimizde gibi rahat hissettiren başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Plastik Cerrah Prof. Dr. Ömer Özcan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hürür olmak üzere beraberindeki sağlık görevlilerimize ve hizmetli personelimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Kazada hafif yaralanan eşim Neşe Hanım'a, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Hanım'a, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, şoför kardeşimize ve diğer araçtaki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Gerek ziyaretimize gelerek gerekse telefon ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi kaza ve beladan muhafaza eylesin." - KAYSERİ

Yusuf Ziya Yılmaz, Mehmet Özhaseki, Antalya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi
Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özhaseki: "Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]