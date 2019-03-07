Mehmet Özhaseki Tügiad Ankara'nın Konuğu Oldu

Yerel seçime sayılı günler kala TÜGİAD Ankara Şubesi'nin Mansur Yavaş'tan sonraki konuğu Mehmet Özhaseki oldu. Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Ankara Milletvekili Barış Aydın'ın da katıldığı toplantıda Ankara için yapılacak olan projelerden bahsedildi. TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım Ankara için hazırladıkları "Dört Dörtlük Ankara" Projesi'nden bahsederek, Ankara için hazırlamış oldukları projenin detaylarını sundu. Ankara'nın bozkırın ortasında bir cumhuriyet mucizesi olduğunu vurgulayan Zafer Yıldırım "Ankara, büyük yatırımların seferber edildiği bir şehir. Ama aynı Ankara, özellikle de biz Ankaralılar için potansiyeli yeterince değerlendirilememiş, seferber edilen kaynaklar yeterince kullanılmamış şanssız bir şehir. Bu nedenledir ki; belediye başkan adaylarımız her seçim döneminde yapılması gereken pek çok şeyi Ankaralılarla paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri için yaptıkları çalışmalardan bahsederek açılış konuşmasını gerçekleştiren Özhaseki "Kurulan şehirler daha sonra yaşam biçimimizi etkiliyor. Şehirlerin bir ruhu var ve yaşıyor. Bu yüzden taştan topraktan ibaret görülmemeli ve çağa ayak uydurulmalı.Aynı zamanda şehirlerarasında da büyük rekabet var. Bu noktada yerel yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Yerel yöneticiler hedefe doğru koşuyor ise şehirlerin geleceği aydınlık. Risk almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.