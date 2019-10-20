Son Dakika Haberleri: Mehmet Öztürk: "İki takım da çok iyi mücadele etti"
Son Dakika Spor Mehmet Öztürk: 'İki takım da çok iyi mücadele etti'

Mehmet Öztürk: "İki takım da çok iyi mücadele etti"

31 dakika önce

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, "İki takım da çok iyi mücadele etti" dedi.

Mehmet Öztürk:

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, "İki takım da çok iyi mücadele etti" dedi.


Öztürk, ligin 8. haftasında evinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki takım da çok iyi mücadele etti. Biz biraz şanssızdık. Maça başlamadan Eze'nin sakatlığı buraya gelmeden de Renan'ın sakatlığı oldu. Ancak maçın sonunda iki takımda kazanabilirdi. Puanları paylaştık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Maçın sonunda Engin hocamın atılması biraz ağır oldu gibi" ifadelerini kullandı. - ADANA

Mehmet Öztürk, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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