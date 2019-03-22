Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda Dünya Su Günü Kutlandı

Dünya Su Günü, Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Dünya Su Günü, Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Danacı ile KASKİ yetkilileri katıldı. Etkinlikte öğrencilere suyun önemi ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilgiler verildi.



Etkinlik çerçevesinde Mehmet Sepici 60. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine suyun tasarruflu kullanımı konusunda eğitici kitaplar ve hediyeler dağıtıldı. - KAYSERİ

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